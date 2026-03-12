Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado

Todo preparado para celebrar este sábado el City Market Málaga, el mercadillo más grande de la capital malagueña, una cita al aire libre que se llevará a cabo este sábado y que llenará la ciudad de actividades, atracciones, puestos, food trucks y música en directo para disfrutar de "un día muy brutal en familia".

Estaba previsto que este evento se celebrase el pasado 27 de diciembre, pero las intensas precipitaciones que asolaron el territorio hicieron que tuviera que ser suspendido hasta nueva orden.

Finalmente, el mercadillo más grande de Málaga se llevará a cabo este sábado en una jornada que arrancará a las 10.00 horas y se extenderá hasta las 20.00 horas.

Un evento para toda la familia en el recinto Málaga Forum

"Es mucho más que un market, es un evento para toda la familia", han señalado desde la propia organización del City Market Málaga, una cita que se celebrará en el recinto de Málaga Forum, donde se encontraba el antiguo autocine, en el polígono Guadalhorce.

En este 'market', los asistentes podrán disfrutar de más de 50 puestos, en los que encontrarán desde artesanía, antigüedades, libros y figuras de 3D, hasta artículos KPop, galletas al estilo de Nueva York y productos Sabor a Málaga, entre muchos otros objetos.

Gastronomía, animación infantil y actividades para todos

De igual modo, en el recinto se instalarán food trucks y barras de bebidas para disfrutar de la mejor gastronomía en el lugar, así como toda clase de animaciones infantiles y castillos hinchables para el disfrute de los más pequeños.

Además, esta iniciativa también contará con talleres y actividades tanto para niños como para mayores, como pintacaras, ludoteca y yoga.

Concurso de KPop y actuaciones en directo

De igual modo, durante el evento se podrá disfrutar de la actuación en directo del grupo Red Bones Band. Y como novedad en esta nueva edición, se ha organizado un concurso de KPop de la mano de la Asociación Misul en el que tanto niños como adultos pueden presentarse de forma gratuita y bailar la canción que elijan.

Para ello, deberán enviar un correo a asociacionmisul@gmail.com y mandar la canción que bailarán en MP3.

Entradas, precios y horario para disfrutar del mercadillo de Málaga

Para acudir al mercadillo más grande de Málaga, tanto los niños como las mascotas entran completamente gratis, mientras que el resto de visitantes tendrán que abonar una entrada de un euro si la compran de forma anticipada, o de tres euros si la adquieren en la taquilla el mismo día del mercado.

La programación completa del evento arrancará a las 10.00 horas hasta las 20.00 horas con la apertura de las barras de bebidas y las food trucks, mientras que de 14.00 a 16.00 horas se celebrará la actuación de Red Bones.

De 12.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 17.30 horas, se llevará a cabo el concurso KPop, que será gratuito, y de 10.00 a 20.00 horas estarán abiertos los castillos hinchables, también gratuitos.

Talleres y actividades para toda la familia

De 13.00 a 16.00 estará disponible la ludoteca infantil, con un precio de 3 euros por niño, a lo que le seguirá de 16.00 a 19.00 horas el taller de patitos 3D por 5 euros por niño.

De 10.30 a 12.00 horas y de 18.00 a 19.30 horas se celebrará un taller de yoga por 12 euros por persona, mientras que de 12.00 a 15.00 y de 16.00 y 18.00 horas se impartirá un taller de gusanos de colores por 1 euro cada niño.

El servicio de pintacaras, por su parte, se podrá disfrutar de 10.00 a 20.00 horas por 5 euros por persona.