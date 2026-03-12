Málaga se enfrenta a una subida de hasta el 50% en la cesta de la compra por la guerra en Oriente Medio

Málaga se prepara para que la cesta de la compra suba en los próximos días hasta un 50%, salvo que haya un acuerdo inmediato y se recupere el precio de los combustibles o se libere el bloqueo que en cuanto a mercancías internacionales viene derivado de la guerra. Así lo destacan portavoces de las principales agrupaciones agrarias, intermediarios con puestos en Mercamálaga e incluso portavoces de algunos pequeños supermercados y tiendas de alimentación.

La cesta de la compra puede llegar a duplicar su costo / MANU MITRU

Los costes se duplican

Uno de los exportadores de frutas y verduras de la comarca de la Axarquía, Antonio Benítez, incide en que los costes en origen de los tomates casi se han duplicado en apenas diez días. «Hay una importante falta de suministro en toda Europa porque se han disparado los costes de los transportes y la fruta y verdura no llega a los sitios de destino. Como sabemos aquí funcionamos por la oferta y la demanda. Y estamos casi como en pandemia, sin tráfico internacional», alega.

Los minoristas también van a empezar a aplicar en pocos días las subidas del combustible, que en algunas estaciones de servicio va camino de los 2 euros por litro y amenaza con generar una crisis económica del calibre de la que se vivió justo después de la invasión de Rusia en Ucrania. Precisamente reclaman los sindicatos del campo medidas como las que entonces hubo. «No es normal que en un escenario parecido no se trabaje en bonificar ni siquiera el gasóleo que utiliza el sector primario», relata el colectivo Asaja en Andalucía.

Montaña rusa económica

El secretario general del colectivo UPA en Málaga, Francisco Moscoso, también se muestra muy crítico con la situación que padece en estos últimos días el campo malagueño: «Entre aranceles y la guerra, estamos en una montaña rusa económica. No sólo afecta lo que hace Trump desde Estados Únicos, también ante el panorama actual observamos que comienza la especulación de las petroleras».

«Los ganaderos y agricultores usamos el gasoil para todo, desde maquinaria a motores de riego, tractores o transporte. El gasoil ha pasado de 1,25 euros por litro a un rango de 1,85 a 1,90, e incluso dos euros en algunas gasolineras. Pero es que el abono ha aumentado ya del 30% al 35%», argumenta.

Y así ha expresado que los malagueños «lo van a notar en el supermercado, porque se va a encarecer aún más de lo que podamos imaginar», Y puntualiza que la subida que paga el consumidor no le llega al agricultor, porque aunque se pague más en origen, los gastos se les han disparado ante «tanta especulación», especifica el propio Moscoso.

Temor al desabastecimiento

La posibilidad de que haya lineales de supermercados sin algunos productos está cada vez más cerca. La curva hace presagiar que falten pronto ciertos alimentos frescos, huevos, porcino, charcutería y determinadas frutas y verduras, sobre todo aquellas que requieren de transporte internacional, como indican también fuentes de Asaja. El arroz también amenaza con dispararse si la guerra se prolonga en el tiempo.

Para esta agrupación de agricultores, en el cómputo estatal, el encarecimiento de costes en el campo registra incrementos diarios de 6 millones de euros, que van a terminar por repercutirse en los lineales «nada más hayan quedadas agotadas» las reservas en los almacenes y se tenga que recurrir a los nuevos precios de mercado.

Justo por este mismo motivo, junto a Asaja, COAG, UPA y la Unión de Uniones han solicitado al Gobierno central un plan de ayudas que compense esas subidas en los medios de producción agrícola, que se han disparado en poco más de una semana hasta un 50%.

Medidas de apoyo

Le recuerdan al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que esa posible activación de «medidas de apoyo si la subida del precio del petróleo y de los carburantes acaba teniendo un mayor impacto» va a llegar más tarde de lo necesario. No obstante, el Ejecutivo insiste en que se monitorea en tiempo real cada subida y recuerda que ya existen herramientas, como las utilizadas con motivo de la crisis energética que vino derivada de la guerra en Ucrania y sus posteriores consecuencias en la cesta de la compra.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que las gasolineras han aprovechado en las últimas horas la volatilidad del petróleo, que incluso ha bajado desde el pasado martes, para incorporar márgenes que vuelven a repercutir en los consumidores finales, así como en el sector primario y otros pilares de la economía española.

Así también reclama este colectivo al Gobierno que intervenga para frenar lo que considera un «comportamiento claramente especulativo».