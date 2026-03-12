La cadena Vincci comercializa los balcones de sus hoteles en el Centro de Málaga para la Semana Santa: estos son los precios

La cadena hotelera Vincci Hoteles ha abierto la comercialización de los balcones de sus establecimientos para la Semana Santa. Vincci posee en el Centro Histórico de Málaga de dos hoteles, el Vincci Larios Diez, de cuatro estrellas, y el Vincci Selección Posada del Patio, con cinco estrellas, vuelven a ofrecer espacios exclusivos que incluyen palcos y habitaciones con catering para contemplar el paso de las procesiones "con todas las comodidades" y desde "una perspectiva privilegiada".

Respecto al Vincci Larios Diez, en plena calle Larios, la cadena recuerda que la ubicación corresponde al "eje central" de la Semana Santa malagueña.

"Por esta emblemática vía discurren todas las cofradías al formar parte del Recorrido Oficial, que comienza en la Plaza de la Constitución, donde se sitúa la Tribuna Oficial de la Agrupación de Cofradías. Desde los balcones y espacios exclusivos del hotel, los asistentes pueden seguir el paso de los tronos con una visión directa y cómoda, evitando las aglomeraciones de la calle y disfrutando de un ambiente selecto", señala la cadena.

El establecimiento habilita esos días sus Palcos VIP con servicio de catering, con un precio por día desde 1.150 euros para seis personas con catering incluido. Vincci destaca que existe la posibilidad de ampliar la capacidad hasta 10 personas.

El hotel Vincci Larios Diez, en la calle Larios de Málaga. / L. O.

El Posada del Patio, cerca de la Tribuna de los Pobres

En cuanto al Vincci Selección Posada del Patio, la compañía hotelera comenta que el establecimiento se encuentra entre la calle Pasillo Santa Isabely la calle Cisneros, muy cerca de la Tribuna de los Pobres, "lugares de entrada y salida de la mayoría de los desfiles procesionales de la Semana Santa de Málaga, destacando la posibilidad de contemplar la entrada del Cautivo por el Puente de la Aurora.

Durante la Semana Santa, el establecimiento habilita habitaciones especiales con servicio de catering, pensadas para grupos. El precio de estas habitaciones con catering incluido parte desde los 460 euros por día, con capacidad para hasta 14 personas.