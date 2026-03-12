El Ayuntamiento de Málaga restaura el Cementerio de San Miguel con fondos europeos: diez meses de obras para mejorar su patrimonio

El Cementerio Histórico de San Miguel, una de las joyas patrimoniales de Málaga, se prepara para recibir una transformación integral. Con una inversión de 2,6 millones de euros, el Ayuntamiento ha dado luz verde a una serie de obras que modernizarán y restaurarán sus viales, su sistema de drenaje y su alumbrado, sin perder de vista su valor histórico. Esta iniciativa forma parte del plan ‘Conecta_Málaga’, respaldado por fondos europeos, que busca revitalizar la ciudad de manera sostenible y coherente con su patrimonio.

Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de Málaga, que, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado, se someterá a una ambiciosa intervención. A través de la empresa municipal Parcemasa, ha lanzado un concurso para llevar a cabo una serie de actuaciones que incluyen la repavimentación de viales y zonas peatonales, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental y la renovación de la red de saneamiento y pluviales.

Este proyecto forma parte del plan ‘Conecta_Málaga’, impulsado por el Consistorio y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este programa tiene como objetivo mejorar la infraestructura urbana y fomentar la cohesión social y económica de la ciudad a través de una serie de medidas que transformarán áreas clave como el Centro-Norte y el barrio de Las Flores.

¿Qué se va a hacer en el Cementerio de San Miguel?

Las obras, que se llevarán a cabo en un plazo de diez meses, comenzarán con la renovación de la pavimentación existente en los viales del cementerio, que actualmente presenta una mezcla de superficies originales y reparaciones posteriores. Se garantizará que las baldosas históricas colocadas a principios del siglo XX se conserven donde sea posible, mientras que en el resto de las zonas se utilizarán elementos similares que respeten el carácter del lugar.

Es decir, todos los materiales utilizados deberán ser plenamente compatibles con el carácter histórico del cementerio, asegurando que se mantenga la estética del entorno, así como los materiales tradicionales y los elementos de valor artístico y cultural. Durante la ejecución de las obras, se implementarán todas las medidas necesarias para proteger aquellos elementos patrimoniales de relevancia, como esculturas, lápidas y mausoleos. Además, se garantizará la supervisión arqueológica en todas las fases que impliquen movimiento de tierras y excavaciones.

El respeto al patrimonio será una de las claves de esta intervención. Durante la ejecución de los trabajos, se tomarán todas las precauciones necesarias para proteger los elementos de valor histórico-artístico del cementerio, como las esculturas, lápidas y mausoleos. Asimismo, se contará con vigilancia arqueológica para supervisar cualquier excavación o movimiento de tierras.

Restauración de los mausoleos

Este proyecto no se limita solo a la pavimentación. En una segunda fase, se acometerán trabajos de restauración de mausoleos, panteones y otros elementos funerarios, así como la mejora de la capilla y los edificios auxiliares del cementerio. Además, se renovarán las zonas ajardinadas no adyacentes a los viales de actuación.

La intervención está enmarcada dentro del Plan de Actuación Integrada de Entidades Locales (EDIL) y representa una muestra más del compromiso del Ayuntamiento con la mejora del patrimonio y la sostenibilidad urbana, a la vez que respeta y pone en valor los elementos históricos que definen la identidad de Málaga.

'Conecta_Málaga'

El plan ‘Conecta_Málaga’ tiene como objetivo impulsar la regeneración y dinamización de tres áreas clave de la ciudad: el Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero. Diseñado por el área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en colaboración con otras entidades municipales, este ambicioso proyecto ha obtenido la máxima asignación de fondos dentro de la categoría de grandes ciudades de Andalucía, con un total de 11,9 millones de euros provenientes de los fondos FEDER, lo que representa un 85% de cofinanciación de la inversión pública aprobada, que asciende a 14.057.535 euros.

A pesar de esta generosa aportación, el coste total de las actuaciones contempladas en el plan alcanza los 30 millones de euros, con el Consistorio comprometido a cubrir el resto de la financiación mediante recursos propios y fondos adicionales de la UE derivados de posibles sobreejecuciones.