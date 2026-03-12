¿Cuándo terminará el frío en Málaga? La llegada del calor y las temperaturas primaverales

Queda menos de una semana para que el invierno se despida y dé paso a la esperada primavera en la provincia de Málaga. Después de meses de lluvias, frío e incluso nieve en algunas zonas, los malagueños se preparan para el cambio de estación.

A pesar de que las temperaturas son normales para la estación, en los últimos días los residentes de Málaga han sido testigos de noches y mañanas muy frías. Las mínimas han descendido hasta los 8-9 grados durante la noche, mientras que las mañanas y mediodías no superaban los 13 grados.

Este frío se ha dejado sentir especialmente en el interior de la provincia, con Antequera alcanzando los 0 grados y el Aeropuerto de Málaga registrando 4 grados. Además, los picos más altos de la provincia se han teñido de blanco, con una capa de nieve que ha dejado una estampa invernal.

¿Cuándo llegará el calor?

La inestabilidad meteorológica empezará a remitir a partir de este jueves. El calor y las temperaturas primaverales se harán notar hacia el final de la semana, con máximas superiores a los 20 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas alcanzarán entre 18 y 20 grados en los próximos días.

El viernes, en la capital de Málaga, se prevé una temperatura máxima de 18 grados, con cielos soleados y despejados. El sábado se espera un cielo algo más nublado, pero las máximas se mantendrán en torno a los 20 grados.

El domingo, las temperaturas seguirán rondando los 20 grados, y se espera que la próxima semana no baje de los 19 grados. Sin embargo, las noches seguirán siendo frías, con mínimas que descenderán hasta 10 y 11 grados.

En Coín, se prevé que las temperaturas alcancen los 22 grados, mientras que en Vélez-Málaga se quedarán en 20 grados y en Antequera oscilarán entre los 18 y 19 grados. Las mínimas seguirán siendo frías, rondando los 10 grados por la noche.

Según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, estas temperaturas son "prácticamente la media" de lo que es habitual en este mes de marzo.

¿Cómo será la primavera de 2026?

La Aemet ha informado que esta primavera se prevé más cálida de lo normal, aunque con gran incertidumbre sobre las lluvias. Según los modelos estacionales, existe una probabilidad del 50% al 70% de que las temperaturas sean más altas de lo habitual en todo España, mientras que la probabilidad de que sea una estación más fría se sitúa entre el 10% y el 20%.

En cuanto a las lluvias, las previsiones son inciertas, pero se estima que hay un 40% de probabilidad de que la estación sea más seca de lo habitual en Andalucía y en Canarias.