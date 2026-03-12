Cada 15 días una enfermera es agredida en Málaga en lo que va de 2026

Desde que comenzó el año, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha registrado una agresión a una enfermera cada 15 días. Una cifra que, para la institución, refleja la “gravedad” de una problemática que sigue afectando al sistema sanitario.

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, el Colegio ha vuelto a denunciar en un comunicado la violencia que continúan sufriendo los profesionales durante el ejercicio de su trabajo.

“No podemos permitir que quienes dedican su vida al cuidado de los demás tengan que trabajar con miedo”, ha subrayado el presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho, que ha advertido de que esta situación exige una respuesta más firme por parte de las administraciones.

Aumento de las agresiones

Este fenómeno se produce además en un contexto de incremento de las agresiones a nivel nacional. Según el balance presentado por la Policía Nacional, durante 2025 se registraron 513 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios en todo el país, lo que supone un incremento del 26,35% respecto al año anterior.

Durante ese mismo año se realizaron más de 11.000 intervenciones policiales relacionadas con incidentes en el ámbito sanitario, con más de 3.500 actuaciones en centros sanitarios y cerca de 8.000 durante asistencias domiciliarias, lo que derivó en 138 detenciones.

Unas enfermeras, en un hospital español. / EFE

Delitos más habituales

Los delitos más habituales fueron atentado contra funcionario público, amenazas, lesiones y coacciones, producidos tanto mediante intimidación como violencia física o psicológica. Además, el informe sitúa a Málaga entre las provincias con mayor incidencia dentro del ámbito de actuación de la Policía Nacional.

“Las agresiones a profesionales sanitarios son absolutamente intolerables. Las enfermeras y enfermeros trabajan cada día en primera línea, en contacto directo con pacientes y familiares, y es imprescindible garantizar su seguridad para poder prestar una atención sanitaria de calidad”, ha destacado Carrasco.

Más medidas de seguridad

En este sentido, ha reclamado más medidas de protección en los centros sanitarios, más recursos preventivos y una política real de tolerancia cero frente a cualquier agresión. “Es necesario reforzar la prevención, mejorar la protección y garantizar que quienes agreden a profesionales sanitarios respondan ante la justicia”, ha señalado.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga han destacado además la necesidad de que la institución participe en las mesas de trabajo y órganos de coordinación donde se abordan las agresiones a profesionales sanitarios, algo que actualmente no ocurre.

El presidente ha defendido que la participación de la institución colegial resulta fundamental, teniendo en cuenta que representa a más de 10.000 enfermeras y enfermeros de la provincia de Málaga. “Es imprescindible que el Colegio de Enfermería esté presente en las mesas de trabajo donde se analizan las agresiones y se diseñan las medidas de prevención. Representamos a más de 10.000 profesionales y conocemos de primera mano la realidad que viven las enfermeras en su día a día”, ha recordado.

La institución colegial también ha advertido de que no siempre existen datos reales o completos sobre las agresiones que sufren las enfermeras, ya que muchos incidentes no llegan a registrarse oficialmente.

Atención telefónica 24 horas

Ante esta situación, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga pone a disposición de sus colegiados diferentes recursos para apoyarles en caso de sufrir una agresión durante el ejercicio profesional. Entre ellos se encuentra un teléfono de atención disponible las 24 horas del día, a través del cual los profesionales pueden recibir orientación inmediata sobre cómo actuar ante una situación de violencia.

Asimismo, el Colegio ofrece asesoramiento jurídico especializado para acompañar a los profesionales en los procedimientos legales que puedan derivarse de estos incidentes, así como un servicio de atención psicológica destinado a apoyar a quienes hayan sufrido situaciones de violencia durante su trabajo.