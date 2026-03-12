Neptuno y Venus vigilarán el Puerto de Málaga tras su instalación este viernes, aunque está pendiente la fecha de presentación

Las estatuas gigantes de Neptuno y Venus vigilarán el acceso al Puerto de Málaga desde este viernes, cuando está previsto que concluya el proceso de instalación del grupo escultórico de Ginés Serrán, que comenzó este miércoles. Pero, según fuentes de la Autoridad Portuaria, estaría pendiente aún definir la fecha en que se celebrará el acto de presentación del monumento, conocido bajo la denominación de 'Las Columnas del Mar', un dato relevante ya que sería a partir de entonces cuando comenzaría a contar el plazo de seis meses de exposición temporal del conjunto que tanta polémica continúa levantando entre distintas plataformas culturales y ciudadanas y que hacen que el recinto portuario y la decisión última del consejo de administración sigan en el centro del debate.

La polémica continúa con las esculturas

La ciudad sigue dividida. La instalación avanza en la zona de entrada del puerto, en la emblemática plaza de la Marina. El miércoles empezaron los los dos leones monumentales, este jueves ya se está colocando a Venus, que estará completamente erigida. Y mañana le tocará el turno a Neptuno, la más elevada de las imágenes previstas. El dios mitológico del mar sostiene una red de pesca de bronce con capas de pan de oro, y pesa dos toneladas. Alcanzará los 10,5 metros de altura incluyendo el pedestal de 3 metros. Venus, por su parte, que lleva una esfera que simboliza el sol, supera la tonelada y en su caso cuenta con 8,5 metros de altura. Ambas están valoradas en más de tres millones de euros y han sido prestadas de forma gratuita tras ser trasladadas desde su estudio en China, aunque la inversión para la construcción de los pedestales es de 70.000 euros.

Las reacciones ante estas imponentes estatuas de bronce no se hicieron esperar desde el principio. Incluso han superado las fronteras malagueñas llegando a medios internacionales como 'The Times', que comparó las esculturas con superhéroes de cómic.

Esta crítica ha provocado una ola de opiniones divididas sobre la idoneidad de las figuras en el paisaje urbano malagueño, encabezadas, entre otras asociaciones, por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que fue una de las voces más duras al cargar contra la propuesta y definirla como una obra de “monumentalidad ampulosa y anacrónica”, además de compararla con figuras del universo de los superhéroes.

Ginés Serrán, junto a uno de los leones, ya en el Puerto. / Lorenzo Carnero / LMA

Ginés Serrán defiende su obra

El autor Ginés Serrán ha defendido su creación como "un símbolo de la ciudad", recordando que la polémica en torno a su instalación no es algo nuevo en la historia del arte. En este sentido, comparó su trabajo con el de El David de Miguel Ángel, cuya magnitud y estilo también provocaron controversia en su época. El escultor resaltó cómo las autoridades de Florencia criticaron en su momento la escultura, acusándola de desafiar las bases políticas y culturales de la ciudad.

A lo largo de los siglos, David fue considerado un personaje más modesto, representado como un hombre sencillo y de tamaño reducido, en contraste con el gigante que Miguel Ángel decidió esculpir. En aquel entonces, algunos sectores puritanos también censuraron la figura por su desnudez, llegando incluso a incitar protestas, con relatos que sugieren que le arrojaron piedras. Hoy, El David es universalmente reconocida como una de las esculturas más emblemáticas y admiradas del arte occidental.

Encuesta sobre las esculturas en el Puerto de Málaga.

Nuevo consejo de administración

La polémica obligó a que el proyecto fue sometido a un nuevo debate en el consejo de administración del Puerto el pasado 6 de marzo. Durante la sesión extraordinaria, los consejeros evaluaron la instalación tras recibir informes favorables de Puertos del Estado. El resultado de la votación favoreció a la propuesta por mayoría, aunque no sin objeciones. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, recalcó que, aunque la decisión final ya se tomó en junio de 2025, las reacciones y críticas de la ciudad habían obligado a una nueva reflexión.

Las esculturas, que estarán expuestas durante seis meses de forma temporal, no podrán permanecer más allá de ese plazo.

Rubio recordó que, aunque el debate volvió a ser abierto y las voces de todos los consejeros fueron escuchadas, la mayoría decidió seguir adelante con la instalación, subrayando otra vez que el proyecto tiene una duración de seis meses, improrrogable, y que una vez concluido el plazo, las obras serán retiradas.

Con la instalación de las esculturas en su fase final, el acto de presentación de las mismas está aún por determinar, pero se prevé que se celebre próximamente.