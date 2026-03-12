«El factor humano es el principal pilar y valor de nuestra profesión»

El Congreso Laboralista Malagueño celebra su X edición con una semana intensiva de formación socio laboral y La Opinión de Málaga charla de este y más temas con su presidente, Eduardo Ruiz Vegas

-¿Cuáles son los principales temas que se van a tratar en esta edición del Congreso?

-En esta edición, el Congreso pone el foco en materias esenciales para el ejercicio profesional de hoy, como las gestión urgente de los recursos humanos, la aplicación del nuevo reglamento de extranjería, la nueva organización de las oficinas judiciales, la alarmante realidad del creciente absentismo laboral, la fiscalidad y la inteligencia artificial, junto a otros contenidos de interés.

- ¿Qué importancia tiene para el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla contar con este espacio de encuentro?

-La X edición del Congreso se presenta también como un espacio de debate, consulta, convivencia e intercambio de experiencias, donde se abordarán los desafíos del actual entorno laboral desde una perspectiva cercana y colaborativa.

-Vivimos un periodo de grandes transformaciones del mercado de trabajo. ¿Cómo se preparan los GGSS para afrontarlos?

-El Congreso Laboralista Malagueño lo preparamos como un reto formativo muy necesario, un hito muy especial e imprescindible para profesionales del ámbito socio laboral, con una semana intensiva de formación, pensada para ofrecer contenidos de máxima actualidad, utilidad y rigor.

Además, lo ofrecemos de manera gratuita para los colegiados y alumnos universitarios, para que puedan asistir ya que somos conscientes de que en esta semana los participantes aprenderán nuevas herramientas con las que afrontar su trabajo diario, y eso es esencial para la mejora del ámbito sociolaboral, además de contribuir a una mejora social en los temas que son vitales para personas y empresas usuarias de los servicios de los graduados sociales.

-¿Cómo irrumpen las NNTT y la IA en la gestión diaria de los GGSS?

-Como en la generalidad de los ámbitos sociales, en el sector sociolaboral tienen una gran repercusión, pero sobre todo, nos muestran que los resultados que puede ofrecer la IA no son suficientes para tratar los asuntos relacionados con las personas. Es necesario que haya un tratamiento principalmente humano que guíe y dé soluciones a problemas de personas. Así que, por un lado, notamos los avances en gestión, pero vemos con claridad que el factor humano es el principal pilar y valor de nuestra profesión de graduado social.

-¿Cuáles considera que son los principales desafíos del colectivo en la actualidad?

- Somos los interlocutores naturales entre el usuario y la Administración. Desde la pandemia el cambio ha sido total. La presencialidad en las oficinas es casi inexistente, por lo que el usuario se enfrenta a las sedes electrónicas, lo que no es para todo el mundo. Nuestros despachos se han convertido en esa primera línea que ha dejado de ser la ventanilla clásica de la Administración, y todo esto supone una presión muy alta para los graduados sociales, asunto que se convierte en un reto para el que nos tenemos que preparar mucho .

Otra reto que nos afecta es la gestión de los recursos humanos en la empresa de nuestros clientes, la mayoría pymes que sufren situaciones graves de absentismo, conflictividad, gestión de la conciliación del tiempo de sus empleados, etc.

También nos enfrentamos cada día a la inseguridad jurídica derivada de la cambiante normativa que tenemos que manejar y, que en muchos casos, no está bien definida y crea confusión porque no disponemos de reglamentos claros de su aplicación.

-Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los profesionales del ámbito laboral que participan en este congreso?

-Estoy seguro de que esta semana será altamente provechosa para todos los asistentes. Desde la Junta de Gobierno esperamos que acudan, lo disfruten y compartan con nosotros las experiencias que nos hacen crecer como profesionales y, sin duda, también como personas.