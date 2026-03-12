Transporte
Huelga en el Metro de Málaga: ¿a qué hora afectarán los paros a los pasajeros?
Esta será una de las dos jornadas de paros previstas y a la que están llamados a secundar toda la plantilla del metro malagueño
Jornada de huelga en el Metro de Málaga. Este jueves 12 de marzo arranca la primera de las dos previstas de paro en el servicio de transportes malagueño.
Una huelga, convocada por Comisiones Obreras (CCOO), a la que están llamados a secundar toda la plantilla del metro malagueño y que busca alcanzar un acuerdo con la patronal, tras más de 13 reuniones sin éxito.
¿Y cómo afectará a los usuarios del Metro? Las reivindicaciones se dejarán notar especialmente en hora punta. Este jueves será una jornada de huelga parcial de 08:30 a 11:30 horas, se prevé que este servicio no funcione.
Durante ese mismo día, los trabajadores han convocado además una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre las 10:00 y las 11:00 horas.
El segundo paro está previsto para el 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral.
Y si no llega a un acuerdo, los trabajadores avanzan que la huelga pasará a indefinida en Semana Santa. Por otro lado, lamentan las molestias que esto pueda ocasionar a la ciudadanía.
¿Qué piden?
Las principales reivindicaciones de los trabajadores es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.
Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.
La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.
