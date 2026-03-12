Insur ya tiene comercializado el 80% de su edificio de oficinas Ágora junto a Tabacalera en Málaga y prevé acabar a finales de este año Noa en Martiricos

El Grupo Insur supera ya el 80% del proceso de comercialización del edificio de oficinas Ágora(situado en la calle Pacífico de Málaga, junto al Polo Digital de Tabacalera) antes incluso de haber finalizado su construcción. Un hito con el que consolida su actividad de promoción terciaria, convirtiéndose en líder en el mercado de oficinas de Málaga. Insur ha anunciado en estos últimos meses, de momento, las llegadas como inquilinos de las compañías tecnológicas OnecoWork, Ionik Technologies y Betsson Group.

Ágora es un edificio de oficinas inteligente 'clase A' que ostenta la certificación Breeam 'Excellent' en sostenibilidad y Well 'Oro' en bienestar de sus usuarios, y que ha conseguido atraer grandes compañías nacionales y multinacionales, en especial de sector tecnológico gracias a su certificación WiredScore 'Oro'.

El inmueble dispone de 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable y más de 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas. La comercialización ha contado desde el inicio del proyecto con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria Savills.

"Este hito de comercialización confirma la demanda de grandes empresas nacionales y multinacionales por espacios de alta calidad y valor añadido que buscan un ecosistema dinámico e innovador para impulsar su actividad y pone a Málaga en el foco del mercado de oficinas", ha explicado este jueves el director de promoción terciaria de Grupo Insur, Enrique Ayala.

El edificio Ágora, en el paseo marítimo de Poniente en Málaga, propiedad de Insur, acogerá la oficina de Ionik Technologies. / L. O.

Ágora, según comenta Ayala, destaca por su "excelente luz natural" y la "calidad" de sus espacios interiores y exteriores. "Ha sido diseñado como un auténtico hub empresarial para atraer talento, inspirar a sus usuarios y potenciar la innovación y la colaboración". ha añadido.

Apuesta estratégica por las oficinas en Málaga

El "éxito" de ocupación de Ágora se enmarca en la apuesta estratégica de Grupo Insur de crecimiento en el mercado de oficinas, con una inversión de 118 millones de euros en la promoción de tres edificios de oficinas 'clase A', sostenibles y singulares en Málaga y Madrid, que suman una superficie alquilable de 29.000 metros cuadrados.

En Málaga, además del edificio Ágora, Insur está construyendo en la zona alta de la barriada de Martiricos el edificio Noa, cuya finalización está prevista para finales de 2026. Con sus 9.805 metros cuadrados de superficie alquilable, 2.659 metros de terrazas de uso privativo distribuidas entre todas sus plantas y un rooftop de más de 1.000 metros cuadrados, Insur confía en que Noa a ser el otro gran referente del mercado de oficinas de Málaga.

Imagen recreada del edificio de oficinas Noa que Insur está construyendo en Martiricos. / L. O.

Otro proyecto de oficinas en Madrid: Elever

Por su parte, en Madrid, en Las Tablas, Insur está ultimando la finalización de las obras de Elever, un edificio de oficinas de 9.990 metros cuadrados de superficie alquilable con 1.100 metros cuadrados, terrazas de uso privativo y un rooftop ajardinado de más de 800 metros cuadrados. Además, ofrece un innovador espacio colaborativo con acceso directo a su propia terraza y jardines.

Tanto Noa como Elever son edificios 'clase A' diseñados bajo exigentes parámetros de calidad y sostenibilidad, con certificaciones que reconocen la eficiencia ambiental, el compromiso con el bienestar de las personas y la conectividad tecnológica de los edificios y alcanzarán las certificaciones Leed y Well 'Platino' y WiredScore 'Oro'.