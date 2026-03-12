Málaga lidera la inversión en obra pública de Andalucía con 1.347 millones de euros en 2025 y desplaza a Sevilla

La provincia de Málaga ha recibido 1.347 millones de euros en inversiones de obras públicas durante 2025, situándose como la provincia andaluza que más dinero recibió y desplazando a Sevilla, que se quedó con 783 millones de euros en inversión en 2025, según los datos aportados por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop)

La provincia de Málaga roza el 30% del total de los contratos en la comunidad autónoma, en gran parte gracias a la construcción de la prolongación del metro, la inversión en infraestructura sanitaria -como el futuro Hospital Virgen de la Esperanza- y los arreglos en carretera como la conexión entre San Pedro y Ronda. "El fuerte repunte está impulsado principalmente por la construcción de un nuevo hospital por parte de la Junta", sostienen desde Ceacop, ya que en 2025 se han comenzado los primeros trabajos para construir esta infraestructura. Desde Ceacop insisten en que la inversión acumulada en Málaga está "muy por encima" del resto de provincias.

Así, recalcan que las altas cifras de Málaga no están acompañadas del resto de provincias. De hecho, es Sevilla la segunda que recibe un mayor gasto, pero que supone casi la mitad que Málaga. El pódium lo completa Granada 545 millones de euros, mientras que es Jaén la provincia que menos recibe con 201 millones.

Inversión per cápita de obra pública en Andalucía

La inversión en obra pública en Andalucía ha crecido un 23% en 2025 hasta situarse en los 4.514,6 millones de euros. Una cifra que en Ceacop califican como "récord" y que obliga a remontarse a 2009 y los años previos a la crisis para encontrar datos similares. Sin embargo, si se mira a la inflación, las inversiones en la comunidad autónoma siguen un 40% por debajo de las que había en la primera década de los 2000.

En cuanto a la inversión por habitante, Málaga vuelva a surgir como la más beneficiada, con 752 euros per cápita, seguida de cerca por Huelva, que se sitúa en 734 euros. Tras este pódium están Granada, Almería y Córdoba, que atesoran 576, 524 y 436 euros respectivamente. Por último, por debajo de los 400 euros por habitante está Sevilla, con 396, Jaén que se queda en 325 y Cádiz con 295 euros.

En la comunidad autónoma las inversiones medias per cápita alcanzan los 520 euros, lo que hace que Sevilla se encuentren un 24% por debajo de la media del territorio andaluz. Además, queda muy lejos de las cifras de 2024, cuando contabilizaban 674 euros.

Sevilla pierde el primer puesto en inversiones

Si se atiende al detalle, las inversiones de la mayoría de las administraciones públicas descienden en la Sevilla, que deja de ser la más financiada de Andalucía. El Gobierno de España ha reducido sus contratos un 5% hasta llegar a los 271,7 millones. Las cifras que más ha caído ha sido la de la Junta de Andalucía que ha reducido su desembolso un 87% hasta los 72,6 millones, mientras que el año anterior, el gasto alcanzó los 602,4 millones de euros.

En realidad, las únicas inversiones que crecen son las de los consistorios de la provincia, que lo hacen un 6% para pasar de los 380,9 millones de euros en 2024 hasta los a 405,2 millones el año pasado. Así, también caen un 75% los contratos de las universidades, que se sitúan en "números rojos" con 7,4 millones, como la Diputación que divide sus inversiones en obra pública hasta los 10,9 millones.

Esta cifra está muy debajo de las que se alcanzaron en 2024. En concreto, en 2025 se ha producido un recorte del 43% con respecto a los 1.333 millones de euros que se alcanzaron en 2024, que superaron, una cifra que el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción define como "extraordinaria".

"El año pasado tuvo un gran peso el encargo de las obras del Metro", ha puntualizado el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma. Frente a la caída de Sevilla, llama la atención el impulso exponencial que se ha producido en Málaga y Huelva gracias a las adjudicaciones de las obras de los nuevos hospitales de la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencia en ambas capitales de provincia.