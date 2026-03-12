Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cauce del GuadalmedinaEsculturas del PuertoNuevo trono del AmorMetro de MálagaMejores colegios MálagaInflación en MálagaKoke habla tras salir de la cárcelAbonos de Semana Santa
instagramlinkedin

Urbanismo

Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral

El Ayuntamiento da luz verde a la entrega al Gobierno autonómico de una parcela de 14.860 m² en el Camino de la Térmica, y atiende así a una demanda vecinal histórica para garantizar servicios esenciales en una zona que continúa su rápido crecimiento residencial

El Ayuntamiento cederá una parcela en el Camino de la Térmica para un instituto y un centro de salud.

El Ayuntamiento cederá una parcela en el Camino de la Térmica para un instituto y un centro de salud. / Google maps

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

La lucha vecinal en Parque Litoral da sus frutos. Después de años de peticiones y protestas, inflamadas en los últimos días y con una manifestación que estaba prevista este 21 de marzo, el Ayuntamiento de Málaga cede finalmente una parcela clave para la construcción de un instituto público y un centro de salud, dos infraestructuras que residentes del barrio dicen que necesitan con urgencia. Este paso responde a la creciente presión de los vecinos, que claman por servicios esenciales ante el rápido crecimiento de la zona.

El Consistorio ha informado este jueves de que ha dado luz verde a la cesión de una terreno de 14.860 m² en el Camino de la Térmica (entre la prolongación de la calle Pilar Lorengar y la avenida Imperio Argentina) a la Junta de Andalucía. Esta medida, aprobada en las últimas semanas y que verá su formalización en los próximos días servirá para construir estas infraestructuras educativas y santiarias, como exigen los vecinos.

Parque Litoral: una demanda vecinal histórica

La protesta vecinal en Parque Litoral se basa en el crecimiento de la zona. Según los vecinos, el barrio, que ya supera los 9.000 habitantes, se enfrenta a un crecimiento desbordado sin los servicios básicos necesarios. Esta situación, que ha sumado los apoyos de Con Málaga con una moción a la Comisión de Urbanismo, ha llevado al Ayuntamiento a blindar la parcela frente a su posible recalificación para otros usos residenciales. Según dijo la portavoz adjunta del grupo de la oposición, Toni Morillas, "el Ayuntamiento debe garantizar que este terreno se mantenga para lo que realmente necesita el barrio: un instituto y un centro de salud".

Un compromiso que se materializa tras años de espera

En 2020, la Junta de Andalucía incluyó la construcción de dos nuevos institutos en Málaga, uno de ellos en Parque Litoral. Sin embargo, hasta ahora, este compromiso no se había materializado. La cesión de este terreno es, por tanto, una respuesta a esa demanda histórica, que también incluye la necesidad de un centro de salud en una zona que lleva años esperando una dotación sanitaria.

El Ayuntamiento de Málaga ha cedido finalmente ante esta petición del Parque Litoral. Este paso es clave para la creación de una infraestructura educativa y sanitaria que responda a la rápida expansión del barrio, marcando un punto de inflexión en la lucha por los derechos y servicios básicos de sus habitantes. Así que, según ha comunicado, aprobará en las próximas semanas la cesión al Gobierno autonómico de una parcela elegida, "fruto del consenso entre el Consistorio, a través de Urbanismo y de la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz, y la asociación de vecinos Parque Litoral". "Éstos últimos, han determinado que, entre las dos opciones propuestas, la del Camino de la Térmica es la idónea para el futuro desarrollo del barrio", agrega el comunicado municipal.

Noticias relacionadas y más

Es decir, la parcela cedida, ubicada en el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-LO2 'Finca el Pato', es vista como una oportunidad para el desarrollo de los servicios básicos que el barrio necesita para seguir creciendo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  4. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  5. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  6. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  7. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  8. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

Más de 3.000 metros de trampolines, escalada y pistas ninja: así será el nuevo parque de aventuras que abrirá este mes en Vélez Málaga

Insur ya tiene comercializado el 80% de su edificio de oficinas Ágora junto a Tabacalera en Málaga y prevé acabar a finales de este año Noa en Martiricos

Insur ya tiene comercializado el 80% de su edificio de oficinas Ágora junto a Tabacalera en Málaga y prevé acabar a finales de este año Noa en Martiricos

El Ayuntamiento de Málaga restaura el Cementerio de San Miguel con fondos europeos: diez meses de obras para mejorar su patrimonio

El Ayuntamiento de Málaga restaura el Cementerio de San Miguel con fondos europeos: diez meses de obras para mejorar su patrimonio

Retrasos y colas en la primera jornada de huelga del Metro de Málaga

Retrasos y colas en la primera jornada de huelga del Metro de Málaga

Málaga lidera la inversión en obra pública de Andalucía con 1.347 millones de euros en 2025 y desplaza a Sevilla

Málaga lidera la inversión en obra pública de Andalucía con 1.347 millones de euros en 2025 y desplaza a Sevilla

Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral

Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral

Huelga en el Metro de Málaga: ¿a qué hora afectarán los paros a los pasajeros?

Huelga en el Metro de Málaga: ¿a qué hora afectarán los paros a los pasajeros?

Ruiz Vegas, presidente de los Graduados Sociales: «El factor humano es el principal pilar y valor de nuestra profesión»

Tracking Pixel Contents