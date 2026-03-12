Urbanismo
Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral
El Ayuntamiento da luz verde a la entrega al Gobierno autonómico de una parcela de 14.860 m² en el Camino de la Térmica, y atiende así a una demanda vecinal histórica para garantizar servicios esenciales en una zona que continúa su rápido crecimiento residencial
La lucha vecinal en Parque Litoral da sus frutos. Después de años de peticiones y protestas, inflamadas en los últimos días y con una manifestación que estaba prevista este 21 de marzo, el Ayuntamiento de Málaga cede finalmente una parcela clave para la construcción de un instituto público y un centro de salud, dos infraestructuras que residentes del barrio dicen que necesitan con urgencia. Este paso responde a la creciente presión de los vecinos, que claman por servicios esenciales ante el rápido crecimiento de la zona.
El Consistorio ha informado este jueves de que ha dado luz verde a la cesión de una terreno de 14.860 m² en el Camino de la Térmica (entre la prolongación de la calle Pilar Lorengar y la avenida Imperio Argentina) a la Junta de Andalucía. Esta medida, aprobada en las últimas semanas y que verá su formalización en los próximos días servirá para construir estas infraestructuras educativas y santiarias, como exigen los vecinos.
Parque Litoral: una demanda vecinal histórica
La protesta vecinal en Parque Litoral se basa en el crecimiento de la zona. Según los vecinos, el barrio, que ya supera los 9.000 habitantes, se enfrenta a un crecimiento desbordado sin los servicios básicos necesarios. Esta situación, que ha sumado los apoyos de Con Málaga con una moción a la Comisión de Urbanismo, ha llevado al Ayuntamiento a blindar la parcela frente a su posible recalificación para otros usos residenciales. Según dijo la portavoz adjunta del grupo de la oposición, Toni Morillas, "el Ayuntamiento debe garantizar que este terreno se mantenga para lo que realmente necesita el barrio: un instituto y un centro de salud".
Un compromiso que se materializa tras años de espera
En 2020, la Junta de Andalucía incluyó la construcción de dos nuevos institutos en Málaga, uno de ellos en Parque Litoral. Sin embargo, hasta ahora, este compromiso no se había materializado. La cesión de este terreno es, por tanto, una respuesta a esa demanda histórica, que también incluye la necesidad de un centro de salud en una zona que lleva años esperando una dotación sanitaria.
El Ayuntamiento de Málaga ha cedido finalmente ante esta petición del Parque Litoral. Este paso es clave para la creación de una infraestructura educativa y sanitaria que responda a la rápida expansión del barrio, marcando un punto de inflexión en la lucha por los derechos y servicios básicos de sus habitantes. Así que, según ha comunicado, aprobará en las próximas semanas la cesión al Gobierno autonómico de una parcela elegida, "fruto del consenso entre el Consistorio, a través de Urbanismo y de la Junta Municipal del Distrito Carretera de Cádiz, y la asociación de vecinos Parque Litoral". "Éstos últimos, han determinado que, entre las dos opciones propuestas, la del Camino de la Térmica es la idónea para el futuro desarrollo del barrio", agrega el comunicado municipal.
Es decir, la parcela cedida, ubicada en el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP-LO2 'Finca el Pato', es vista como una oportunidad para el desarrollo de los servicios básicos que el barrio necesita para seguir creciendo.
