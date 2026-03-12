Una nueva tecnología de la UMA permite generar mapas geoquímicos de alta resolución desde el aire

La Universidad de Málaga (UMA) ha desarrollado una nueva tecnología que permite, de forma inédita, generar mapas geoquímicos de alta resolución desde el aire. En concreto, el equipo de investigación en Instrumentación para Entornos Extremos del Departamento de Física Aplicada I de la UMA, junto al Grupo de I+D de Residuos Mineros y Geoquímica Ambiental del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han diseñado el prototipo 'Reminlaser', un instrumento aerotransportado, validado en entorno real, orientado a la prospección geoquímica en vuelo.

Este prototipo detecta y evalúa materias primas críticas en residuos mineros de forma rápida y eficiente. Se trata de elementos estratégicos esenciales para, por ejemplo, baterías, energías renovables, electrónica avanzada o tecnologías aeroespaciales, de los que depende la transición energética y digital europea. De hecho, la Comisión Europea ha establecido un marco para garantizar su suministro seguro y sostenible.

Análisis químico remoto

'Reminlaser' --que parte de otro prototipo previo, el 'Chemocopter', un sensor láser sobre dron para medidas de composición química a distancia-- ha transformado esta base tecnológica en un sistema plenamente operativo: el primer sistema de Espectrometría de Plasmas Inducidos por Láser (LIBS) aerotransportado capaz de adquirir y transmitir espectros geolocalizados en tiempo real desde una plataforma no tripulada, logrando el análisis químico remoto de superficies extensas.

"Hemos reducido este sistema a la mínima expresión en cuanto a tamaño y peso, hasta el punto de que podemos embarcarlo en un dron, que llega a entornos extremos a los que no puede llegar una persona", ha destacado el científico Santiago Palanco, uno de los impulsores del proyecto. El experto de la UMA ha añadido que, además del desarrollo instrumental se ha diseñado también un método analítico específico. "En conjunto, el sistema ha alcanzado un alto nivel de madurez tecnológica, al haber sido demostrado en un entorno operativo real con una arquitectura plenamente consolidada", ha apostillado.

Este proyecto, que ha sido financiado por la Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de investigación de excelencia, sitúa a sus equipos científicos a la vanguardia internacional de la espectroscopia láser --técnica avanzada que utiliza luz láser para interactuar con la materia-- aplicada a la identificación de recursos estratégicos.

Santiago Palanco ha afirmado que, si parte de las tecnologías desarrolladas inicialmente en 'Chemocopter' han sido transferidas a empresas del sector aeronáutico, demostrando su "potencial en aplicación industrial", 'Reminlaser' ya ha suscitado contactos para la participación en consorcios europeos, así como en propuestas relacionadas con minería orientada a la exploración planetaria.