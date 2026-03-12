Más de 9.500 personas se inscriben en la Feria del Empleo de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este jueves la Feria del Empleo organizada por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) en el Palacio de Ferias y Congresos, Fycma.

Acompañado de la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, y la diputada de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, María del Carmen Márquez, el evento ha recibido la atención de más de 9.500 personas inscritas que buscan mejorar su empleabilidad o encontrar nuevas oportunidades profesionales.

Más de 9.500 personas buscan mejorar su empleo o nuevas oportunidades / l.o.

80 empresas empleadoras

La Feria del Empleo de este año ha contado con la participación de más de 80 de las principales empresas empleadoras de la ciudad, que han ofrecido más de 1.100 puestos de trabajo en diversos sectores. Este evento, además de ser un punto de encuentro para la contratación, también ha ofrecido a los asistentes un amplio abanico de conferencias, talleres y actividades dirigidas a promover el desarrollo profesional y a dinamizar el mercado laboral local.

Con el fin de potenciar la experiencia, se ha incorporado este año el evento ‘Sondersland’, un festival de talento que se ha distinguido por su enfoque multidisciplinario, combinando teatro, espectáculo musical y diversas actividades de entretenimiento.

De la Torre ha asistido a la feria este jueves / l.o.

La feria ha sido un claro reflejo del compromiso de las instituciones locales y regionales con la formación y el empleo, al ofrecer a los ciudadanos y empresas una plataforma para el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas oportunidades laborales.

Orientación y mejora en el empleo

Además, se han llevado a cabo iniciativas de orientación profesional y asesoramiento personalizado para aquellos que buscan mejorar sus habilidades o hacer frente a los retos del mercado laboral actual. La implicación de las instituciones en la mejora continua de la empleabilidad en la ciudad queda patente a través de este evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región.