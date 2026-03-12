La red Málaga Cardioprotegida cuenta ya con 742 desfibriladores

La red de desfibriladores de Málaga en la vía pública y espacios abiertos, que la ciudadanía tiene a su disposición en caso de emergencia, sigue ampliándose y alcanza ya los 742 dispositivos registrados entre públicos y privados. Estos equipos forman parte del programa Málaga Cardioprotegida impulsado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016.

Desde entonces, ha ido aumentando progresivamente la implantación de estos dispositivos, cuya ubicación puede consultarse a través del mapa actualizado en tiempo real en https://desfibriladores.malaga.eu/, a excepción de los que llevan los vehículos de la Policía Local, que no aparecen por motivos de seguridad, como ha destacado el concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto al coordinador de Málaga Cardioprotegida y miembro de Expaumi, Ángel García Alcántara, este jueves en rueda de prensa.

De esos 742 desfibriladores, 471 son de propiedad y gestión municipal, entre los que figuran los registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, autobuses de la EMT, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos o mercados, así como los 64 instalados en columnas en la vía pública, entre otras ubicaciones. Actualmente, hay 38 pendientes de instalación en distintos puntos de la ciudad. Además, en los presupuestos municipales de este año figura una partida de 60.000 euros para adquisición, renovación y mantenimiento de dispositivos.

Otros 240 se encuentran en dependencias e instalaciones de entidades públicas y privadas como estaciones de metro, edificios de la Universidad de Málaga o del Parque Tecnológico, centros educativos, hoteles, sedes de colegios profesionales, entidades financieras o empresas. Los 31 restantes están desplegados a través del proyecto Centesimal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga) que contempla la implantación de sistemas de sensorización de más de 200 edificios en la ciudad en el marco de la transformación digital a través de un convenio entre el Ayuntamiento y la entidad pública empresarial Red.es.

En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga invita al resto de instituciones públicas y a entidades privadas de la ciudad a incorporarse a esta red permitiendo que sus desfibriladores figuren en este mapa.

"A través del citado enlace, la ciudadanía, en el caso de que fuera necesario su uso, puede localizar la ubicación de todos los desfibriladores a través de sus dispositivos móviles y ordenadores, indicándole ubicación e incluso a través del callejero de Málaga la ruta de acceso más cercana", han informado. En esta plataforma se informa del edificio o espacio público donde están situados, el horario en el que están abiertas esas dependencias y un teléfono de las mismas. Igualmente, se puede saber los desfibriladores que hay cercanos indicando una localización. Además, en el caso de los dispositivos situados en los autobuses de la EMT se indica la línea, la matrícula, el número del vehículo y la ubicación exacta por donde está circulando en ese momento.

Con este programa se pretende mostrar la importancia de poder contar con un desfibrilador cerca en caso de emergencia, ya que su uso puede ser vital para una persona que sufra una parada cardiorrespiratoria, así como el actuar en los primeros momentos de la emergencia con las maniobras de reanimación. En este sentido, se pone especial énfasis en la formación.

Grandes eventos

De igual modo, en grandes eventos como Feria, Semana Santa o carreras urbanas también se potencia esta red. Así, durante la pasada Feria se entregaron a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' un total de 23 dispositivos, que permanecieron instalados de forma estratégica en determinadas casetas del recinto ferial (detrás de la barra), cuyos responsables y miembros recibieron formación en manejo de los mismos y maniobra RCP.

En cuanto a la pasada Semana Santa, como novedad, en todos los desfiles procesionales hubo desfibriladores en el marco de una iniciativa impulsada por la Agrupación de Cofradías y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 (dependiente de la Junta de Andalucía), con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) y Almas Industries.

De esta forma, las 41 cofradías contaron con 17 desfibriladores semiautomáticos cedidos por el Ayuntamiento y la empresa Almas Industries que rotaron para cubrir todos los días los recorridos procesionales.