Retrasos y colas en la primera jornada de huelga del Metro de Málaga

Arranca la primera jornada de huelga parcial de los trabajadores del Metro de Málaga, convocada por Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF. Esta huelga, en la que se ha llamado a toda la plantilla del metro a secundarla, busca alcanzar un acuerdo con la patronal, después de más de 13 reuniones sin éxito.

Durante la jornada de huelga se han establecido servicios mínimos, que se aplican durante los paros convocados entre las 08:30 y las 11:30 horas. Las protestas se han dejado notar principalmente en los tiempos de espera y en las colas: "Se ha retrasado un poco la hora de llegada, pero sobre todo se ha notado en las largas colas", dice Javi, estudiante de la UMA que no sabía que hoy "había huelga".

Por otro lado, Miriam, quien ha podido viajar con normalidad, señala que el viaje "ha sido un poco más largo de lo habitual, en cuanto al tiempo de espera”. Algunos, como Gloria, han decidido no utilizar el Metro debido a los posibles retrasos: "Me he venido en autobús por lo que pudiera pasar".

Más paros programados

El segundo paro está previsto para el 20 de marzo, en horario de 19:00 a 21:00 horas, afectando a uno de los tramos de mayor demanda del servicio, coincidiendo con el final de la jornada laboral.

En esta segunda jornada de paros, los servicios mínimos serán del 75% en trenes y estaciones durante el periodo de mayor demanda (de 19:00 a 20:30 horas) y del 65% en el considerado valle (de 20:30 a 21:00 horas).

Si no se llega a un acuerdo, los trabajadores han adelantado que la huelga podría pasar a ser indefinida durante la Semana Santa: “Contamos con todo el apoyo de la plantilla para seguir con los paros si no se consiguen los principios básicos", indican.

Aviso de los retrasos a la entrada del Metro. / La Opinión

¿Qué piden?

Paralelamente, los trabajadores habían convocado además una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, entre las 10:00 y las 11:00 horas.

Las principales reivindicaciones de los trabajadores es equiparación sectorial con el Metro de Sevilla, la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo conforme al IPC, la regulación de la conducción continuada para mejorar la organización del servicio y reducir la fatiga.

Concentración frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, / La Opinión

Además de la adecuación del puesto de trabajo en casos de no aptitud médica sin que ello suponga un perjuicio para la persona afectada, así como avances en materia de jubilación parcial.

La plantilla sostiene que estas demandas no solo persiguen mejorar sus condiciones laborales, sino también "reforzar la seguridad en el desempeño diario de sus funciones" y elevar la calidad del servicio que se presta a los usuarios.