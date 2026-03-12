Sanidad
Antonio Sanz señala como prioridad “absoluta” la protección al personal sanitario frente a la escalada de violencia
Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), 310 profesionales del sector fueron agredidos en Málaga en 2025
“No vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales sanitarios”, ha recalcado esta mañana Antonio Sanz, consejero de Sanidad, coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales del sector. La Junta ha manifestado su intención de otorgar prioridad "absoluta" a una problemática en escala que preocupa a quienes cuidan de la salud de la ciudadanía.
El consejero ha recordado además que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado, lo que refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de actuar "con firmeza".
Málaga, segunda en agresiones
La provincia de Málaga registró en 2025 un total de 310 sanitarios agredidos en el ejercicio de su profesión. Así lo confirma el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) que apunta que 66 de ellas llegaron a la violencia física frente a las 244 que no trascendieron al contacto entre el agresor y el agredido. Solo Sevilla supera estas cifras.
Estos datos se entienden bajo un contexto: Andalucía registró 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos en 2025, una suma de 1.976 casos. Según clasificaciones e investigaciones del propio RIAC, más del 21% (21,31%) fueron cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.
El orden de agresiones en las diferentes provincias andaluzas quedaría de la siguiente manera: Sevilla (569), Málaga (310), Cádiz (282), Granada (201), Almería (184), Córdoba (173), Jaén (162) y Huelva (95).
Compromiso con el personal sanitario
Cada 12 de marzo se busca concienciar sobre la violencia física y verbal en el entorno sanitario, promover el respeto hacia los profesionales y reforzar la seguridad en los centros asistenciales. En este sentido, Sanz ha animado a los profesionales a denunciar cualquier agresión. Solo así, ha insistido, se pueden tomar medidas que activen los protocolos de protección, se refuercen las medidas preventivas y "mejore la seguridad en nuestros centros sanitarios”.
“Nuestros profesionales merecen desarrollar su trabajo con tranquilidad y con el respaldo de toda la sociedad. Su seguridad es una prioridad y vamos a seguir reforzando todas las medidas necesarias para protegerlos”, ha señalado el consejero.
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva