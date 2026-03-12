Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cauce del GuadalmedinaEsculturas del PuertoNuevo trono del AmorMetro de MálagaMejores colegios MálagaInflación en MálagaKoke habla tras salir de la cárcelAbonos de Semana Santa
instagramlinkedin

Sanidad

Antonio Sanz señala como prioridad “absoluta” la protección al personal sanitario frente a la escalada de violencia

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), 310 profesionales del sector fueron agredidos en Málaga en 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz / Foto de archivo

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

“No vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales sanitarios”, ha recalcado esta mañana Antonio Sanz, consejero de Sanidad, coincidiendo con el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales del sector. La Junta ha manifestado su intención de otorgar prioridad "absoluta" a una problemática en escala que preocupa a quienes cuidan de la salud de la ciudadanía.

El consejero ha recordado además que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado, lo que refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de actuar "con firmeza".

Málaga, segunda en agresiones

La provincia de Málaga registró en 2025 un total de 310 sanitarios agredidos en el ejercicio de su profesión. Así lo confirma el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) que apunta que 66 de ellas llegaron a la violencia física frente a las 244 que no trascendieron al contacto entre el agresor y el agredido. Solo Sevilla supera estas cifras.

Estos datos se entienden bajo un contexto: Andalucía registró 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos en 2025, una suma de 1.976 casos. Según clasificaciones e investigaciones del propio RIAC, más del 21% (21,31%) fueron cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.

El orden de agresiones en las diferentes provincias andaluzas quedaría de la siguiente manera: Sevilla (569), Málaga (310), Cádiz (282), Granada (201), Almería (184), Córdoba (173), Jaén (162) y Huelva (95).

Compromiso con el personal sanitario

Cada 12 de marzo se busca concienciar sobre la violencia física y verbal en el entorno sanitario, promover el respeto hacia los profesionales y reforzar la seguridad en los centros asistenciales. En este sentido, Sanz ha animado a los profesionales a denunciar cualquier agresión. Solo así, ha insistido, se pueden tomar medidas que activen los protocolos de protección, se refuercen las medidas preventivas y "mejore la seguridad en nuestros centros sanitarios”.

Noticias relacionadas y más

“Nuestros profesionales merecen desarrollar su trabajo con tranquilidad y con el respaldo de toda la sociedad. Su seguridad es una prioridad y vamos a seguir reforzando todas las medidas necesarias para protegerlos”, ha señalado el consejero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  4. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  5. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  6. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  7. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  8. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

Antonio Sanz señala como prioridad “absoluta” la protección al personal sanitario frente a la escalada de violencia

Antonio Sanz señala como prioridad “absoluta” la protección al personal sanitario frente a la escalada de violencia

¿Cuándo terminará el frío en Málaga? La llegada del calor y las temperaturas primaverales

Más de 3.000 metros de trampolines, escalada y pistas ninja: así será el nuevo parque de aventuras que abrirá este mes en Vélez Málaga

Insur ya tiene comercializado el 80% de su edificio de oficinas Ágora junto a Tabacalera en Málaga y prevé acabar a finales de este año Noa en Martiricos

Insur ya tiene comercializado el 80% de su edificio de oficinas Ágora junto a Tabacalera en Málaga y prevé acabar a finales de este año Noa en Martiricos

El Ayuntamiento de Málaga restaura el Cementerio de San Miguel con fondos europeos: diez meses de obras para mejorar su patrimonio

El Ayuntamiento de Málaga restaura el Cementerio de San Miguel con fondos europeos: diez meses de obras para mejorar su patrimonio

Retrasos y colas en la primera jornada de huelga del Metro de Málaga

Retrasos y colas en la primera jornada de huelga del Metro de Málaga

Málaga lidera la inversión en obra pública de Andalucía con 1.347 millones de euros en 2025 y desplaza a Sevilla

Málaga lidera la inversión en obra pública de Andalucía con 1.347 millones de euros en 2025 y desplaza a Sevilla

Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral

Málaga cederá a la Junta una parcela para un instituto y un centro de salud como los vecinos exigen en Parque Litoral
Tracking Pixel Contents