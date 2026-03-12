¿Cómo será la primavera en Andalucía? La Aemet lanza su pronóstico

El próximo 21 de marzo marca el inicio oficial de la primavera, una estación que llega para dejar atrás las lluvias, dando paso al esperado buen tiempo.

El invierno de este año ha sido el tercero más lluvioso del siglo XXI y es por eso que muchos se preguntarán: ¿cómo será la primavera de 2026?

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta primavera se espera que sea más cálida de lo normal, con una probabilidad entre el 50% y el 70% de que las temperaturas superen los valores habituales para la estación en toda España. Solo hay un 10% a 20% de probabilidad de que las temperaturas sean más frías de lo normal.

En cuanto a las lluvias, las previsiones se muestran extremadamente inciertas para la mayor parte del país. La probabilidad de que la primavera sea más seca de lo habitual en Andalucía y Canarias es del 40%, pero el resto de las previsiones de lluvias no son claras.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, explica que la variabilidad en las lluvias es especialmente difícil de predecir a largo plazo y añade que, con la información disponible, “es igual de probable que tengamos un trimestre más lluvioso como uno más seco de lo habitual en casi todo el país”.

Si se confirma el pronóstico de temperaturas más cálidas, esta primavera se sumará a la tendencia de estaciones cálidas que se han venido registrando en los últimos años. La última vez que España experimentó una estación más fría de lo habitual fue en 2018, según del Campo.

Un trimestre cálido en todo el país

Los modelos estacionales que abarcan de marzo a mayo indican que lo más probable es que esta primavera tenga temperaturas superiores a lo habitual. Aunque no se espera que el calor sea veraniego desde el principio, se prevé que los termómetros estén por encima de lo normal.

En gran parte de la Península Ibérica, hay una probabilidad del 60% de que la primavera sea más cálida de lo habitual, mientras que en Canarias y el sureste de la península la probabilidad de una estación cálida es también del 60%, y en Baleares se eleva al 70%.

De cara a junio, con el inicio del verano, algunos modelos apuntan a que esa estación será mucho más cálida de lo normal, afectando especialmente al Mediterráneo, el Cantábrico y Baleares.