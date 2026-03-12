Más de 3.000 metros de trampolines, escalada y pistas ninja: así será el nuevo parque de aventuras que abrirá este mes en Vélez Málaga

El parque de saltos más grande de Vélez-Málaga. Así se define Happy Jump, una nueva instalación que abrirá sus puertas este mes de marzo en el municipio malagueño con más de 3.000 metros de trampolines, pistas ninja, toboganes y juegos para que niños y adultos disfruten de una de las experiencias más singulares del territorio.

Un nuevo entorno repleto de ocio y deporte que ya prepara la puesta en marcha de su local, situado la calle Acequia número 5 de Vélez-Málaga.

Por el momento, la empresa no ha comunicado el día exacto de su apertura, pero sí ha explicado que será en este mes de marzo y que espera que sea "en breve".

Happy Jump Vélez-Málaga, el parque de atracciones con saltos y toboganes que abrirá sus puertas este mes / Happy Jump

Instalaciones y atracciones para todas las edades

Este parque 'indoor', que se suma a los que la empresa ya tiene en Roquetas de Mar y Huércal de Almería, contará entre su amplia variedad de atracciones con una zona de trampolines interconectados entre sí para que los visitantes puedan "saltar, volar y realizar acrobacias".

A esto se sumará su pista ninja, en la que los usuarios pondrán a prueba sus habilidades y resistencia a través de obstáculos "desafiantes", y su parque de escalada, con distintos muros con diversos niveles de dificultad para que principiantes y expertos disfruten de la aventura.

Un espacio para los más pequeños con juegos y actividades

Entre sus instalaciones también habrá una zona de juegos para niños, dedicada especialmente para menores de entre 2 y 7 años, en la que se encontrarán minitrampolines, toboganes y áreas de juego "suaves" para que los más pequeños se diviertan mientras "los padres se relajan".

"Nuestras instalaciones son para todas las edades, desde niños de 2 años hasta adultos", ha señalado el negocio. Junto a esto, ha explicado: "Los menores de 5 años deben estar acompañados por un adulto responsable dentro de las atracciones".

Un parque único en Vélez-Málaga con muchas más atracciones

Además, este parque que se presenta como el más grande de Vélez-Málaga contará con piscinas de bolas, camas elásticas, rulos giratorios, pistas deportivas, paredes de velcro, tirolinas y canastas en un ambiente único repleto de color y divertida decoración.

De igual modo, este lugar también tendrá salas privadas con toda clase de atracciones, monitores especializados y menús de comida para celebrar cualquier tipo de evento, desde cumpleaños y celebraciones hasta despedidas de soltero.

Requisitos y tarifas para disfrutar del parque

Para poder hacer uso de sus instalaciones, es necesario acudir con calcetines antideslizantes que, en el caso de no contar con ellos, se pueden adquirir por 2,50 euros en el parque.

Los precios para entrar a este parque depende del día de la semana, la edad de los usuarios y el tiempo que se vaya a disfrutar de sus instalaciones.

Tarifas para el parque kids y el resto de visitantes

De ese modo, el parque kids, destinado a niños con una altura inferior a 1,40 metros, tendrá un precio de lunes a jueves de 8,50 euros la hora, mientras que si desean acudir solo media hora será de 5 euros.

Cada hora extra, por su parte, serán 6 euros. De viernes a domingo, por su parte, la tarifa es de 10,90 euros la hora, 6 euros la media hora y 8 euros la hora extra.

Precios para el resto del parque y packs familiares

En cuanto al resto de visitantes, la entrada de lunes a jueves será de 10,90 euros la hora y 6 euros la hora extra, mientras que, de viernes a domingo, es de 12,90 euros la hora y 8 euros la extra.

Asimismo, esta infraestructura dispone de un pack familiar especial que incluye la entrada de un adulto y un menor. Para quienes quieran acudir al parque kids con los más pequeños, la tarifa es de lunes a jueves de 13,90 euros la hora y de viernes a domingo de 16,90 euros.

Precios para cumpleaños y horarios de apertura

Para el resto del parque, el pack familia se puede disfrutar de lunes a jueves por 15,90 euros la hora y, de viernes a domingo, de 18,90 euros la hora.

Asimismo, cuenta con distintas tarifas de cumpleaños que incluyen menú infantil y entre 1 y 2 horas de salto desde 13,90 euros a 20,90 euros por usuario en el parque kids, según el tiempo escogido y día de la semana, y de 17,90 euros hasta 25,90 euros en el resto de zonas.

Horarios de apertura del parque

El horario del que dispone el parque en sus otras instalaciones, las de Roquetas de Mar y Huércal de Almería, y que se prevé que sea idéntico en Vélez-Málaga, es de lunes a jueves de 16.30 a 21.30 horas.

Los viernes, por su parte, el parque abre de 16.30 a 22.00 horas, y sábado, domingo, festivos, días sin clase y vísperas de ambos, de 11.30 a 22.00 horas.