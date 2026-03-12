Unicaja dice que la banca está «sólida» frente a los riesgos geopolíticos

El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, destacó este miércoles que el sector financiero español parte de una posición «muy sólida» para hacer frente a los riesgos e incertidumbres geopolíticas. Durante su intervención en el Encuentro del Sector Financiero «Vectores de la crecimiento en un sector competitivo», organizado por Deloitte y Abc, Rubiales aseguró que la banca española ha demostrado ser «rentable» y «robusta», y cuenta con una solvencia y rentabilidad que en 2025 «ha sido excelente».

Pese al escenario de incertidumbre que se ha abierto por la guerra en Oriente Medio, el CEO de Unicaja recordó que el sector ha avanzado mucho y además se enfrenta a ejercicios de estrés que ya ponen el foco en esas tensiones geopolíticas y que, por tanto, las tienen analizadas. En el caso de Unicaja, indicó, la entidad ha ido haciendo provisiones significativas para hacer frente a este tipo de riesgos. Respecto al conflicto en Oriente Medio, dijo que su duración será lo que determine el impacto que tendrá en la energía, en la inflación y en el crecimiento mundial. Por ello, se mostró esperanzado en que «los líderes mundiales resuelvan este conflicto lo antes posible».

Por su parte, el presidente de Unicaja, José Sevilla, dijo que los mercados «ya están acostumbrados a vivir en un entorno de cierta incertidumbre» y que los efectos sobre la economía de la guerra en Oriente Medio van a depender de la duración del conflicto.

Sevilla, que participó en un diálogo con el director de Estudios y Análisis del Instituto Español de Analistas, Francisco Uría, manifestó que una «salida rápida» del conflicto permitiría que se normalizara todo «muy pronto», y que «en la medida en que se alargue el proceso, pues las cosas se complican». Explicó que el precio del petróleo ha subido un 40% desde antes del ataque de EEUU e Israel a Irán, hasta rondar los 90 dólares por barril, «pero con la guerra de Ucrania se situó en el doble, a 180», y también se dio en el gas un incremento más acusado en el conflicto ruso-ucraniano.

Resiliencia de los mercados

«Hemos tenido episodios donde hemos visto volatilidad o subida de precio mucho más elevadas de las que estamos viendo ahora, y se ha salido de esa situación razonablemente bien también», afirmó. Si el conflicto se alarga, los mercados «entran en una especie de montaña rusa», en función de las últimas noticias, por lo que su afectación está condicionada por si «se acaba enquistando o tiene una solución rápida», insistió. En cuanto a la reacción de los mercados, dijo que «ya están acostumbrados a vivir en un entorno de cierta incertidumbre» y, por otra parte, cuentan con «un poso de liquidez», por lo que irán viendo cómo se desarrollan los acontecimientos».