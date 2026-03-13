¿Cómo afecta la subida de los carburantes a los alimentos y el transporte en Málaga? Piden celeridad para controlar el precio

Las agrupaciones agrarias de Málaga y distintas organizaciones de consumidores no tardaron en aplaudir el jueves las medidas que prevé aprobar el Gobierno central para compensar la inflación derivada de la guerra en Oriente Medio. No obstante, los portavoces consultados coinciden en subrayar la necesidad de que tales acciones se desarrollen con celeridad, al objeto de frenar «la especulación» que ya se palpa desde hace unos días en sectores como el de la energía.

El Gobierno da prioridad a «controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie» / EFE

Alegan que no es lógico que se mantengan los carburantes al alza aún con la reciente bajada del petróleo, en función de la entrada en juego de las reservas internacionales que suelen compensar la escasez generada por los conflictos bélicos en zonas de producción. Y piden al Gobierno central celeridad en la aprobación de las medidas, así como un mayor control para que los precios no suban de manera injustificada.

Medidas anticrisis

Este jueves avanzó la vicepresidenta segunda del Ejecutivo central, Yolanda Díaz, que el Gobierno espera aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con las medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio, con la prioridad de poder «controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie».

Descartado por el momento «rebajar el IVA de los alimentos» / EFE

Díaz declaró en RTVE que se ha descartado por el momento «rebajar el IVA de los alimentos», como reclamaban entre otros algunos portavoces agrarios en la provincia de Málaga, «porque fue una medida adoptada tras la invasión de Ucrania que no funcionó». Además, reconoció la discrepancia dentro del Gobierno de coalición sobre si se debería controlar de otra forma la subida de los precios de la cesta de la compra.

Alquileres

La ministra de Trabajo también hizo referencia a diferencias respecto a la congelación de los alquileres, una medida que Sumar defiende, pero que no concita el apoyo de todo el Ejecutivo; al tiempo que confía en que se pueda actuar frente a los desahucios. La vicepresidenta lanzó un mensaje de tranquilidad a hogares y empresas, porque anunció que las medidas incluidas en el decreto ley «entrarán inmediatamente en vigor», con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

En Málaga, al dispararse el precio del litro de gasóleo hasta rozar los dos euros, el transporte ha acusado en especial los efectos de la guerra. Una de las primeras consecuencias que notan los consumidores es una acusada subida en los precios de los alimentos frescos, por ejemplo frutas y verduras o también los huevos.

Parte del Ejecutivo no es partidario de la congelación de los alquileres / Europa Press

El Ejecutivo central prevé incluir medidas que ya están contempladas en la legislación vigente, como la subvención a los ERTE para los sectores que atraviesan dificultades (Mecanismo RED), pero asimismo otras cuestiones como «la prohibición de despidos por causas energéticas», como ya ocurrió en anteriores crisis económicas durante la presente década.

A juicio de Yolanda Díaz, reducir el IVA de los alimentos «es un error, porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios. No es eficaz», argumentó la propia vicepresidenta, que sí aludió a «anticipar planes de movilidad, ya previstos, para que los transportes sean colectivos en las empresas, o por lo menos en las empresas grandes». Estas palabras no han encontrado de momento la respuesta clara por parte de colectivos del sector primario, que esperarán a «ver el BOE», para emitir la respuesta «a cada medida».