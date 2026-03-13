La Alcazaba y Gibralfaro necesitan una reparación: ya son 27 espacios con desperfectos

El Ayuntamiento de Málaga ya ha finalizado el modelo en 3D georeferenciado de la Alcazaba y Gibralfaro, un diagnóstico global de ambos conjuntos monumentales que permitirá desarrollar un plan de conservación y rehabilitación que ya incluye 27 actuaciones sobre muros o lienzos que se irán efectuando en función del nivel de emergencia que presentan. Las que requerían de una prioridad urgente ya han sido ejecutadas.

Las conclusiones del análisis determinan que el conjunto fortificado presenta un estado de conservación desigual, con sectores que han sido objeto de intervenciones recientes y otros que requieren actuaciones de consolidación y restauración. El análisis contempla además un programa sistemático de conservación preventiva con el objetivo de anticiparse al deterioro de los monumentos y de reducir la necesidad de realizar intervenciones de emergencia.

Carmen Casero, concejala de Urbanismo, ha aprovechado para responder a las especulaciones que circulan sobre el estado del conjunto monumental. "Esto no se va a caer mañana”, asegura.

Este estudio, ha insistido Aurora Zafra, arquitecta en los monumentos, marca un hito que les ha permitido llevar a cabo el estudio: la creación de una nomenclatura alfanumérica de lienzos y torres de todos los elementos del conjunto. Entre ellos, la Alcazaba con sus diversos recintos, la Coracha y Gibralfaro.

Solicitud de subvención

Desde la Gerencia de Urbanismo aún no se conocen cifras exactas sobre el presupuesto total que supondría poner a punto el conjunto histórico. "No vamos a acertar”, ha insistido la concejala Carmen Casero, que ha preferido no especular con los datos. El documento consta de un estudio previo, tanto de tipo historiográfico como documental, que facilitará la posterior redacción de los proyectos de intervención en el conjunto.

Para la ejecución de las actuaciones pendientes, el Ayuntamiento de Málaga ha presentado un proyecto valorado en 712.338,8 euros a la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con cargo al 2% Cultural, que tiene como objetivo la conservación del patrimonio histórico.

Alcazaba y Monte Gibralfaro. / L. O.

Actuaciones sobre los monumentos

Se desconoce qué porcentaje del terreno de cada monumento requiere de actuaciones. Lo que sí han adelantado es que en la Alcazaba están previstas 14 intervenciones, tres de ellas de prioridad urgente que ya están ejecutadas. Se trata de la reparación de un muro en el Paseo Don Juan Temboury, la finalización de un murete en la plaza de Aduana y la reparación de un muro de mampostería "que había perdido volumen debido a la acción del agua".

Las intervenciones que quedan por abordar cuentan con un informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga. Entre las reparaciones pendientes se encuentran muros y gritas de la bóveda Vaída, zócalos del barrio de viviendas de la Alcazaba, lienzos de la muralla o revestimientos y morteros de la Puerta del Cristo.

De las actuaciones identificadas en Gibralfaro, que suman 13 en total, ya hay una de ellas ejecutada, que corresponde con la relativa a la estabilización de un lienzo de la muralla, pero no todas cuentan con el informe favorable de la Comisión de Patrimonio, solo seis. Según el Consistorio, quedarían pendientes de autorización la sustitución de una tubería de saneamiento, reparaciones de revestimiento en varias puertas principales como la interior o la del alzado al patio de armas y otras acciones que tienen que ver con asientos y pavimento en mal estado.

Origen de los daños

Pueden ser varias las causas del deterioro de monumentos históricos como Gibralfaro o la Alcazaba. De origen medioambiental se han notificado daños superficiales que incluyen suciedad, depósitos, exfoliación, erosión de sillares y pérdida de masa en muros de tapia. Además, el polvo y la suciedad incrustada, han explicado fuentes del Consistorio, "agravan" la intervención y el acceso, "afectando a la estabilidad de las estructuras". La erosión por agentes atmosféricos, entre ellos el viento y la lluvia, también afecta los rejuntados y expone al deterioro de las instalaciones.

El estudio indica que la vegetación es otro elemento que debilita la estructura de los muros por la extracción de sustancias cálcicas, de la misma manera que lo hacen los excrementos de aves, que contienen ácidos que dañan la piedra. Los árboles también pueden comprometer la estabilidad de las fábricas.

En cuanto a los daños estructurales, se ha observado la pérdida de altura y remates en la coronación de muros, lo que facilita la entrada de agua en grietas detectadas.