El bar de Ronda con medio siglo de historia que triunfa con todas sus tapas caseras a 1,50 euros: "Está todo sorprendentemente bueno"

Un bar con todas sus tapas caseras a solo 1,50 euros que cuenta con su propio Solete de la Guía Repsol y está situado en uno de los municipios más visitados de Málaga. Así es el bar El Lechuguita de Ronda, un negocio que supera el medio siglo de historia y que se ha convertido en un imprescindible de los amantes del buen comer y los precios bajos.

Este negocio del que sus propios comensales aseguran que es "uno de los bares más baratos de Andalucía" cuenta con una treintena de tapas contundentes de todas las especialidades, con opciones veganas y vegetarianas, por apenas 1,50 euros.

Tapas de calidad a precios bajos en este bar de Ronda

Pero, a pesar de sus modestos precios, El Lechuguita ofrece una exquisita calidad gastronómica gracias al uso de los mejores proveedores locales para acceder a productos de cercanía y de calidad, lo que se presenta como "la base fundamental de nuestras recetas", tal y como explica el propio negocio.

Una exquisitez culinaria que incluso le ha valido para recibir un Solete de la Guía Repsol, que lo denomina como "un clásico bar de tapeo convertido ya en templo de peregrinaje".

Un legado familiar con más de medio siglo de historia

La andadura de este bar de Ronda arrancó por primera vez en 1969 de la mano de Agustín Mora 'Moreno', que decidió traspasar una finca que tenía para invertir el dinero en este negocio junto a su mujer, Pilar Ausejo.

Así, juntos han levantado uno de los negocios con más solera de la provincia que en la actualidad, con más de medio siglo de vida, está en manos de sus hijos, que cogieron el relevo para mantener el legado familiar.

Pero este no es un bar al uso, sino que se caracteriza por su curiosa forma de servir a los clientes: son los usuarios los que deben dirigirse a la barra para solicitar las bebidas, donde se registrará su cuenta y se pagarán al final del servicio.

Además, deberán anotar las tapas que deseen pedir en un 'comandero' y entregarlo en la barra, tras lo que los camareros se las llevarán a la propia mesa.

Una amplia variedad de tapas a 1,50 euros en Ronda

En total, son 31 las tapas con las que cuenta este bar a 1,50 euros, entre las que se distinguen las albóndigas, carrillera, champiñones, chorizo de Ronda, guiso de garbanzos, chorizo y morcilla; codorniz con jamón, lomo adobado con queso, lomo en manteca, mejillones con paté, morcilla de Ronda, pringá, tostas, tortilla de patatas o serranito, entre otras muchas.

A esto se suman otros platos desde 6 euros, como su provolone con tomate, pimiento relleno de carne con queso, lomo al whisky o huevos con chorizo.

La tapa insignia de este bar malagueño: la lechuguita

Pero si un plato destaca sobre los demás es su 'lechuguita', que da su nombre al negocio, convertida en la tapa insignia del local. "Parece una simple lechuga pero encierra 50 años de historia", señalan desde este establecimiento en el que aconsejan pedir solo una para compartir porque es "de tamaño generoso" a pesar de que solo cueste 1,50 euros.

"Puedes pensar que es barato pero ya está, pero no, está todo sorprendentemente bueno", señalan sus propios comensales a través de las redes sociales.

Horario y ubicación de este mítico bar de ronda

Además, los usuarios aseguran a través de las reseñas del bar que la comida está "espectacular y buenísima, y de precio genial".

"La comida merece mucho la pena, considerando los precios. Las tapas están muy buenas y es súper barato", destaca otro cliente. Y añade otro: "Tiene mucha variedad de tapas y todas con gran sabor y calidad".

Todas sus especialidades se pueden disfrutar en su local de la calle Virgen de los Remedios número 35 de Ronda.

El horario de este mítico bar es de lunes a sábado de 12.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, a excepción de los miércoles, que el bar no abre durante el turno de tarde y cierra a las 16.00 horas. Los domingos, por su parte, El Lechuguita permanece cerrado por descanso.