Vivienda en MálagaEsculturas del PuertoImpacto de la subida de la gasolinaBalcones para la Semana SantaHuelga de médicos en MálagaEmbalses en MálagaCambio entre los funcionarios andalucesPlan de fin de semana
Chupytira: el templo de la gamba abre en el Centro de Málaga

La freiduría y marisquería malagueña desembarca a pocos metros de calle Larios, con una carta con raciones que rondan los 10 euros

'El templo de la gamba' abre en el Centro de Málaga.

'El templo de la gamba' abre en el Centro de Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Nueva apertura gastronómica local en el Centro de Málaga. Chupytira, el templo de la gamba, ultima su llegada a calle Sancha de Lara. 

La freiduría y marisquería nacida en Huelin en 2010 de la mano de Álex Pérez y Layo Álvarez, abrió en este barrio malagueño y fue expandiéndose a Teatinos, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Fuengirola. El del Centro es su sexto local en la provincia 

Chupytira se define como una marca "con alma malagueña" a través de una propuesta basada en producto fresco. La nueva apertura llevará al Centro una carta reconocible para los habituales de la casa, con algunos de los platos más demandados del recetario marinero andaluz. 

Entre ellos destacan los boquerones fritos, los chanquetes, los calamares y la rosada, así como el marisco más fresco: coquinas, almejas picantonas, gambas cocidas, y clásicos como las berenjenas con miel.

Y, por supuesto, las gambas cocidas, convertidas en uno de los grandes reclamos del establecimiento. Raciones que suelen rondar los 10 euros por plato.

Aún se desconocen las fechas de la apertura, los trabajos detrás de la persiana continúan a un ritmo a contrarreloj para abrir en las próximas semanas.

