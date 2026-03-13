Degustaciones, cocina en directo y la rebanada más grande de la provincia: esto es todo lo que habrá este fin de semana en la feria 'Sabor a Málaga' de Vélez

Los mejores productos gastronómicos de la provincia de Málaga, acompañados por toda clase de actividades, actuaciones y música en directo, se darán cita este fin de semana en Vélez-Málaga con motivo de la feria comarcal que 'Sabor a Málaga' celebra en este municipio de la Axarquía.

Desde este viernes hasta el domingo, la calle Canalejas de Vélez-Málaga reunirá a cerca de 40 productores de toda la provincia para hacer gala de la calidad culinaria y de los sabores de la tierra con sus stands, degustaciones y catas.

El evento abrirá sus puertas el viernes y sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 20.00 horas.

Productos locales y una amplia oferta de stands

En cada uno de los puestos que se instalarán en la feria, los visitantes podrán degustar y adquirir desde aceite de oliva virgen extra hasta quesos, embutidos, mieles, aceites esenciales y frutos tropicales.

La amplia oferta de estos stands contará también con vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, mermeladas, conservas vegetales, croquetas artesanas, frutos secos, aceitunas y encurtidos, cafés, cervezas artesanales, destilados, dulces y panes, entre otros.

Actividades para toda la familia en la feria gastronómica

A esto se sumará, entre otras iniciativas, la elaboración de la rebanada más grande servida en Vélez-Málaga y su degustación de forma gratuita.

Además, los visitantes podrán disfrutar de toda clase de talleres, actividades para todas las edades y espectáculos de cocina en directo de algunas de las figuras más reconocidas de la gastronomía malagueña.

A la amplia programación que conformará esta gran feria agroalimentaria se unirán distintas actuaciones de música en directo y danza para hacer de este fin de semana uno repleto de cultura, ocio y sabor.

El viernes: cocina, música y actividades en directo

Esta cita, que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del sector agroalimentario de la provincia, arrancará su actividad el viernes a las 11.00 horas con la apertura oficial de la feria.

La Feria Sabor a Málaga, en Vélez. Abril 2024. / L. O.

Las actividades comenzarán a partir de las 12.00 horas con el show de cocina en directo del restaurante Chinchín Puerto, que se dedicará a la cocina de la Caleta.

A las 13.00 horas será el momento de la demostración culinaria de los restaurantes de Los Pablos, Ménade y Esto es Jauja, que mostrarán los dos estilos de alta cocina diferenciados con los que han conquistado la provincia.

Talleres y catas durante todo el fin de semana

La programación continuará a las 14.00 horas con una actividad dedicada a los aceites de oliva virgen extra, las aceitunas y los aperitivos tradicionales para que los asistentes conozcan más sobre estos productos.

Tras esto, le seguirá a las 15.00 horas una degustación de productos de la gastronomía malagueña y una pausa para el almuerzo.

El programa de la tarde comenzará a las 16.00 horas con música y ambiente festivo, a lo que le seguirá a las 18.00 horas la actuación del dúo Nahuel & Darío y, a las 19.30 horas, la de la academia Dreams and Dance, que dará un espectáculo de baile. Finalmente, la jornada finalizará a las 21.00 horas.

El sábado: más gastronomía y cultura malagueña

La feria volverá a reabrir sus puertas el sábado a las 11.00 horas, tras lo que se producirá a las 12.00 horas la charanga veleña 'Y quiénes somos'.

A la misma hora se llevará a cabo la presentación de las novedades gastronómicas del Chiringuito Varela para la nueva temporada por parte del chef Víctor Varela.

A las 13.00 horas será el momento de la presentación del libro del creador de contenido gastronómico José Coín Ruiz, conocido como Coinbuengusto, que también compartirá con los asistentes recetas y recuerdos de la cocina de su infancia.

Catas, música y danza en la jornada del sábado

Una hora más tarde, a las 14.00 horas, se celebrará un taller y una cata de quesos malagueños en el que productores artesanos expondrán las características y variedades de estos productos.

La programación continuará a las 15.00 horas con una nueva degustación de productos malagueños y una pequeña pausa para el almuerzo. A esto le seguirá, desde las 16:00 horas, distintas actuaciones y música en directo.

Será a las 17.30 horas cuando se lleve a cabo la actuación de la academia de baile Cristina Gallardo, a lo que seguirá el grupo flamenco fusión Rincón Marengo a las 18.30 horas y, a las 20.00 horas, el concierto de la banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Mar de Vélez-Málaga.

Como la jornada anterior, la feria se clausurará a las 21.00 horas el sábado.

Domingo: actividades para las familias y niños

El tercer y último día de feria se producirá el domingo desde las 11.00 horas hasta las 20.00 horas, con una programación dedicada especialmente a las familias y las tradiciones locales.

Así, a las 12.00 horas se celebrará una Holyquedada de Semana Santa, una actividad organizada por la comisión de juventud de la Agrupación de Cofradías para compartir e intercambiar estampas, una iniciativa que busca recuperar uno de los juegos tradicionales de estas fechas.

A la misma hora, los más pequeños podrán participar en un taller infantil de cookies organizado por Las Delicias de mi Noe.

A esto le seguirá, a las 13.30 horas, una actividad que permitirá a los usuarios aprender a preparar el popular ajo bacalao, una de las recetas más representativas de la Semana Santa de Vélez-Málaga, por parte de Catering La Tentación.

Momentos destacados y clausura de la feria

Uno de los momentos más destacados de la jornada se producirá a las 14.00 horas con la elaboración de la rebanada más grande servida en Vélez-Málaga, a lo que le seguirá una degustación colectiva organizada por Ortipan junto a productores locales.

Tras la pausa para el almuerzo, la música volverá a llenar el recinto desde las 16.00 horas. A las 17.00 horas, los personajes favoritos de los más pequeños visitarán la feria con una actividad de animación infantil, mientras que, a las 18.30 horas, actuará el grupo Por Derecho con un repertorio de flamenco, rumbas y sevillanas.

La feria concluirá a las 20.00 horas tras tres intensas jornadas que permitirán disfrutar de los productos de la provincia y promocionar su gastronomía, cultura y talento local.

Esta es la segunda feria comarcal 'Sabor a Málaga' que celebra este año la marca, llevada a cabo tras la del pasado mes de febrero en Torremolinos. Tras la edición de Vélez-Málaga, la cita gastronómica continuará su recorrido por los municipios de Benalmádena, Torrox, Nerja, Ronda, Rincón de la Victoria y Mijas.