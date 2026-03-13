Destinan 236.800 euros al nuevo centro de día para adultos con TEA de la Asociación Autismo Málaga

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes en Málaga las obras de construcción del nuevo centro de día Soliva para personas con trastorno del espectro autista (TEA) gravemente afectadas de la Asociación Autismo Málaga, que cuentan con una inversión de la Junta de Andalucía de 236.800 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

El nuevo centro contará con ocho plazas para personas adultas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) gravemente afectadas y estará adaptado al modelo de atención impulsado por la Consejería de Inclusión Social, centrado en las personas y en su bienestar. Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; el diputado provincial del Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín; el concejal de Derechos Sociales del Consistorio malagueño, Francisco Cantos; la delegada del ramo en Málaga, Ruth Sarabia; el responsable territorial de Fundación 'la Caixa', Juan Carlos Barroso, y el presidente de Autismo Málaga, José Reyes, la consejera ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible este recurso.

Así, el Ayuntamiento de Málaga ha cedido el edificio a la Asociación Autismo Málaga para el desarrollo del centro, mientras que la Diputación Provincial y la Fundación 'la Caixa' han contribuido a su puesta en marcha con financiación. "Cuando caminamos juntos por la inclusión, alcanzamos metas que son capaces de transformar vidas", ha subrayado López. La titular de Inclusión Social también ha agradecido la implicación del equipo humano de la Asociación Autismo Málaga, una entidad que lleva más de dos décadas trabajando por las personas con autismo "en todas las etapas de su vida y por el apoyo a sus familias".

López ha incidido en que "más allá de que los edificios sean modernos, confortables y accesibles, lo verdaderamente importante es la calidad de vida y la dignidad de las personas a las que van destinados y los profesionales que las atienden cada día".

Por su parte, el presidente de Autismo Málaga ha explicado que en estas nuevas instalaciones, la entidad ofrecerá atención integral a personas adultas con autismo en situación de dependencia y a sus familias, a través de un equipo multidisciplinar y planes de apoyo personalizados y en un entorno diseñado para favorecer su bienestar, con espacios accesibles y adaptados a sus necesidades.

La ayuda concedida a Autismo Málaga se enmarca en la inversión de 134 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, destinada a la construcción, adaptación y reforma de más de un centenar de residencias y centros de día para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia en toda Andalucía. En el caso de la provincia de Málaga, estas ayudas han supuesto 16,3 millones de euros para la construcción y adaptación de 12 centros de día y residenciales destinados a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.