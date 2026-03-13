Detenido por dañar plantas y el mobiliario de los jardines del Paseo del Parque

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 24 años como presunto autor de un delito de daños, tanto en los jardines como en el mobiliario del Paseo del Parque, según ha informado la Policía Local en un comunicado. La investigación, de la que se hizo cargo se hizo cargo el Grupo de Investigación y Protección (GIP), se inició tras la denuncia de la empresa responsable del cuidado de los parques y jardines municipales, que solicitaron ayuda para poder localizar a la persona que durante días había estado provocando los daños tanto en plantas, de las cuales algunas estaban pisoteadas y otras arrancadas, como en el mobiliario y cartelería.

El pasado 22.00 horas, agentes del GIP de paisano lograron localizar al autor de los daños en la calle Cortina del Muelle. Tras lo que fue identificado, detenido y trasladado a dependencias policiales, para ser, posteriormente, puesto a disposición judicial.