Sucesos
Detenidos en Málaga dos jóvenes de extrema derecha por agredir e intentar estrangular a otro por ser de ideología contraria
La investigación de la Policía Nacional concluye que los agresores, que lucen símbolos nazis en sus redes sociales, atacaron a la víctima de forma gratuita
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos jóvenes de extrema derecha por presuntamente agredir brutalmente a otro de ideología contraria junto a una sala de fiestas de la capital. La Comisaría Provincial ha informado este viernes de que uno de los arrestados fotografió el rostro de la víctima, ya con lesiones visibles, y luego compartió la imagen en redes sociales "jactándose del ataque" a modo de trofeo. Las pesquisas han permitido comprobar que los investigados aparecen en sus redes con banderas y símbolos de ideología nazi.
Uno de los arrestados fotografió el rostro magullado de la víctima y difundió la imagen por sus redes a modo de trofeo
La investigación, asumida por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Información, se inició tras la denuncia de la víctima, un joven de 24 años que aseguró haber sido agredido por dos desconocidos en un descampado próximo a una discoteca cuyas instalaciones están en una nave industrial ubicada en la calle Paquiro, en el polígono La Estrella. La versión policial añade que los agresores derribaron a puñetazos al perjudicado en un ataque gratuito y por sorpresa y que también "intentaron estrangularlo. Durante la embestida, le preguntaron por su ideología, contraria al de los atacantes, han explicado en un comunicado.
Delito de odio y lesiones
Las distintas diligencias llevadas a cabo por la investigación permitieron identificar a los sospechosos, dos jóvenes de 20 años "con tendencias radicales de extrema derecha que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de odio y otro de lesiones. Según las pesquisas, ambos figuran en sus redes sociales con banderas y símbolos de ideología nazi y están relacionados con grupos ultras vinculados a altercados de orden público en encuentros de fútbol.
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