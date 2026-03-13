La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez, comprobó el jueves in situ el desarrollo de las actuaciones que la Junta está acometiendo, con una inversión de 1.177.467 euros, para la mejora de los montes públicos de Málaga que se están viendo afectados por el decaimiento forestal en zonas repobladas de coníferas.

En un contexto de cambio climático, para hacer frente al riesgo de incendios en un entorno de interfaz urbano-forestal sometido a una elevada presión humana, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones específicas que se iniciaron el pasado mes de diciembre y que se van a desarrollar hasta el mes de mayo en la provincia de Málaga, según ha informado el delegado de la Junta.

Se pretende la mejora de los montes públicos de Málaga / Alfonso Vázquez

Recuperar casi 450 hectáreas

«Nos hemos propuesto recuperar una superficie total de 446 hectáreas con un doble objetivo, la prevención de riesgos para los usuarios y la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrecen estos bosques», aseguró Víquez.

La intervención se centra en 200 hectáreas del Parque Natural Montes de Málaga; 225 hectáreas del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y en 20 hectáreas del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. El área de actuación se extiende por los términos municipales de Málaga, Nerja, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Sedella, Salares y Álora.

Un buen número de árboles están siendo 'sacrificados' ante su progresivo decaimiento / Alfonso Vázquez

Equipamientos de uso público

Los trabajos se destinan a incrementar la seguridad en pistas forestales y equipamientos de uso público de estos espacios naturales protegidos, (áreas recreativas, carriles cicloturistas, zonas de acampada controlada y senderos); se actúa sobre árboles muertos y árboles vivos con riesgo de caída. Además se está realizando la mejora selvícola de los rodales afectados en estas zonas de influencia al tránsito de usuarios, mediante la reducción de sus densidades, entre otras actuaciones.