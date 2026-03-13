Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en MálagaEsculturas del PuertoImpacto de la subida de la gasolinaBalcones para la Semana SantaHuelga de médicos en MálagaEmbalses en MálagaCambio entre los funcionarios andalucesPlan de fin de semana
instagramlinkedin

Medio Ambiente

La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

Víquez indica que el objetivo es recuperar una superficie de 446 hectáreas para prevenir riesgos para los usuarios e impulsar la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrecen estos bosques

La plaga 'la seca' ataca los pinos de Málaga

La plaga 'la seca' ataca los pinos de Málaga / Alfonso Vázquez

La Opinión

Málaga

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez, comprobó el jueves in situ el desarrollo de las actuaciones que la Junta está acometiendo, con una inversión de 1.177.467 euros, para la mejora de los montes públicos de Málaga que se están viendo afectados por el decaimiento forestal en zonas repobladas de coníferas.

En un contexto de cambio climático, para hacer frente al riesgo de incendios en un entorno de interfaz urbano-forestal sometido a una elevada presión humana, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones específicas que se iniciaron el pasado mes de diciembre y que se van a desarrollar hasta el mes de mayo en la provincia de Málaga, según ha informado el delegado de la Junta.

Seca, plaga que ataca los pinos, efectos en el Parque del Morlaco

Se pretende la mejora de los montes públicos de Málaga / Alfonso Vázquez

Recuperar casi 450 hectáreas

«Nos hemos propuesto recuperar una superficie total de 446 hectáreas con un doble objetivo, la prevención de riesgos para los usuarios y la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrecen estos bosques», aseguró Víquez.

La intervención se centra en 200 hectáreas del Parque Natural Montes de Málaga; 225 hectáreas del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama; y en 20 hectáreas del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. El área de actuación se extiende por los términos municipales de Málaga, Nerja, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Sedella, Salares y Álora.

Noticias relacionadas y más

Seca, plaga que ataca los pinos, efectos en el Parque del Morlaco

Un buen número de árboles están siendo 'sacrificados' ante su progresivo decaimiento / Alfonso Vázquez

Equipamientos de uso público

Los trabajos se destinan a incrementar la seguridad en pistas forestales y equipamientos de uso público de estos espacios naturales protegidos, (áreas recreativas, carriles cicloturistas, zonas de acampada controlada y senderos); se actúa sobre árboles muertos y árboles vivos con riesgo de caída. Además se está realizando la mejora selvícola de los rodales afectados en estas zonas de influencia al tránsito de usuarios, mediante la reducción de sus densidades, entre otras actuaciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  4. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  5. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  6. Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
  7. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva
  8. Un accidente múltiple en la rotonda de acceso al Aeropuerto de Málaga deja cinco heridos

La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

¿Cómo afecta la subida de los carburantes a los alimentos y el transporte en Málaga? Piden celeridad para controlar el precio

¿Cómo afecta la subida de los carburantes a los alimentos y el transporte en Málaga? Piden celeridad para controlar el precio

Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Los médicos de Málaga vuelven a la huelga del 16 al 20 de marzo: “Nos han obligado a llegar a esta situación”

Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación

La tertulia Cruz de Guía entrega a Ignacio Castillo las pastas del pregón de la Semana Santa

La tertulia Cruz de Guía entrega a Ignacio Castillo las pastas del pregón de la Semana Santa

El aeropuerto de Málaga contabilizó un 3,5% más de pasajeros el pasado febrero

El aeropuerto de Málaga contabilizó un 3,5% más de pasajeros el pasado febrero

Declaran el sobreseimiento provisional de la querella de Teresa Porras contra un vecino de Huelin

Declaran el sobreseimiento provisional de la querella de Teresa Porras contra un vecino de Huelin
Tracking Pixel Contents