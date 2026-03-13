Lagoom recuerda que este lunes se abre el plazo para optar a las 62 VPO de Distrito Universidad en Málaga: ¿cuáles son los requisitos?

La gestora de inversión inmobiliaria Lagoom Living, especializada en el desarrollo de vivienda en alquiler asequible en colaboración público- privada en España, ha recordado que este lunes 16, a las 00.00 horas, se abre el plazo de inscripción para optar a una de las 62 viviendas protegidas de precio limitado en alquiler asequible de la Parcela R3 en Distrito Universidad, en Málaga capital

Los interesados podrán presentar su solicitud online, que se atenderá por orden cronológico, hasta el 30 de marzo.

Estas 62 viviendas constituyen la primera fase finalizada del desarrollo de Distrito Universidad, un proyecto que contempla un total de 530 VPO régimen de alquiler asequible.

El formulario de solicitud estará disponible online desde las 00:00 horas del 16 de marzo y permanecerá abierto hasta el 30 de marzo a las 23:59 horas.

"La adjudicación se realizará de forma digital y bajo criterio de estricto orden de llegada, por lo que se recomienda a los interesados revisar con antelación toda la documentación y requisitos necesarios", ha apuntado este viernes la empresa.

Revisar requisitos y documentación

Toda la información sobre condiciones de acceso, bases del proceso y documentación necesaria se encuentra disponible en la página web habilitada por Lagoom Living.

Entre los requisitos principales para poder participar en el proceso de adjudicación se encuentran:

-Estar inscrito en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Málaga.

-Acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio.

-No disponer de otra vivienda en propiedad.

-Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente.

-Cumplir los límites de ingresos establecidos (máximo 5,5 veces el IPREM).

-Que la tasa de esfuerzo no supere el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Otra imagen de la promoción de Lagoom Living en el sector Universidad. / L.O.

Un proyecto con "vocación residencial"

Lagoom señala que la Parcela R3 ofrece 62 viviendas diseñadas "con vocación residencial y familiar", e incluye "espacios amplios y funcionales, zonas comunes compartidas, áreas ajardinadas y piscina, garajes y trasteros, configurando un modelo de vivienda protegida que prioriza la calidad de vida y la convivencia".

La compañía añade que Distrito Universidad es un proyecto "innovador "que integra sostenibilidad, industrialización y compromiso social para responder al reto del acceso a la vivienda, y cuenta con el respaldo de los Fondos Next Generation de la UE y financiación del ICO a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.