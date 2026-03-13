Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga organizan el próximo viernes 20 de marzo a las 11.00 horas en el Auditorio Carmen Thyssen (C/ Compañía 10, junto al Museo Thyssen) la cuarta edición del evento ‘Málaga se viste de cine’, una jornada de análisis y debate por parte de profesionales que pretende poner en valor la moda malagueña en el contexto del séptimo arte. La jornada está patrocinada por Málaga de Moda-Talento Original, marca asociada a la Diputación de Málaga.

La moda utiliza el cine como fuente de inspiración, como objetivo de sus colecciones o como vía de difusión para sus marcas gracias a los fashion films. Al mismo tiempo el cine utiliza la moda y las tendencias, por una parte para complementar a sus personajes y por otra para vestir y dar fuerza a los actores y actrices en sus presentaciones oficiales.

Una ponencia y dos mesas redondas

La jornada se iniciará con la bienvenida institucional de Esperanza González, responsable de Málaga de Moda. Tras ella, la ponencia principal correrá a cargo de Fernando Carmona, gestor cultural e historiador del arte y experto en artes plásticas y diseño.

Tras la ponencia se celebrarán dos mesas redondas de profesionales. La primera de ellas, titulada “Del atelier al set: el arte de construir personajes a través de la moda” contará con los testimonios de Teresa González, de Teressa Ninú Atelier, José Antonio Martínez, de Jote Martínez Costura, y José Galvañ, de Galvañ Costura.

La segunda mesa redonda llevará por título 'Del diseñador a la industria audiovisual: oportunidades entre moda y cine' y contará con las intervenciones de Jesús Segado, diseñador de Alta Costura, Antonio Miguel Guirado, de Lebrel Atelier y Juan Miguel Fernández, de Bvmprs Brand.