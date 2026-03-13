Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en MálagaEsculturas del PuertoImpacto de la subida de la gasolinaBalcones para la Semana SantaHuelga de médicos en MálagaEmbalses en MálagaCambio entre los funcionarios andalucesPlan de fin de semana
instagramlinkedin

Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Se celebrará el próximo viernes 20 de marzo a las 11.00 horas en el Auditorio del Museo Thyssen

La IV edición de Málaga se viste de Cine se celebra el próximo viernes 20 de marzo

La IV edición de Málaga se viste de Cine se celebra el próximo viernes 20 de marzo / Álex Zea

La Opinión

Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga organizan el próximo viernes 20 de marzo a las 11.00 horas en el Auditorio Carmen Thyssen (C/ Compañía 10, junto al Museo Thyssen) la cuarta edición del evento ‘Málaga se viste de cine’, una jornada de análisis y debate por parte de profesionales que pretende poner en valor la moda malagueña en el contexto del séptimo arte. La jornada está patrocinada por Málaga de Moda-Talento Original, marca asociada a la Diputación de Málaga.

La moda utiliza el cine como fuente de inspiración, como objetivo de sus colecciones o como vía de difusión para sus marcas gracias a los fashion films. Al mismo tiempo el cine utiliza la moda y las tendencias, por una parte para complementar a sus personajes y por otra para vestir y dar fuerza a los actores y actrices en sus presentaciones oficiales.

Una ponencia y dos mesas redondas

La jornada se iniciará con la bienvenida institucional de Esperanza González, responsable de Málaga de Moda. Tras ella, la ponencia principal correrá a cargo de Fernando Carmona, gestor cultural e historiador del arte y experto en artes plásticas y diseño.

Tras la ponencia se celebrarán dos mesas redondas de profesionales. La primera de ellas, titulada “Del atelier al set: el arte de construir personajes a través de la moda” contará con los testimonios de Teresa González, de Teressa Ninú Atelier, José Antonio Martínez, de Jote Martínez Costura, y José Galvañ, de Galvañ Costura.

Noticias relacionadas

La segunda mesa redonda llevará por título 'Del diseñador a la industria audiovisual: oportunidades entre moda y cine' y contará con las intervenciones de Jesús Segado, diseñador de Alta Costura, Antonio Miguel Guirado, de Lebrel Atelier y Juan Miguel Fernández, de Bvmprs Brand.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
  2. La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
  3. El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
  4. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  5. Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
  6. El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
  7. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  8. Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva

La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

La Junta de Andalucía destina 1,1 millones a mejorar los montes públicos de Málaga afectados por el decaimiento forestal

¿Cómo afecta la subida de los carburantes a los alimentos y el transporte en Málaga? Piden celeridad para controlar el precio

¿Cómo afecta la subida de los carburantes a los alimentos y el transporte en Málaga? Piden celeridad para controlar el precio

Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Llega la IV edición del evento ‘Málaga se viste de cine’ que organiza La Opinión

Los médicos de Málaga vuelven a la huelga del 16 al 20 de marzo: “Nos han obligado a llegar a esta situación”

Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación

La tertulia Cruz de Guía entrega a Ignacio Castillo las pastas del pregón de la Semana Santa

La tertulia Cruz de Guía entrega a Ignacio Castillo las pastas del pregón de la Semana Santa

El aeropuerto de Málaga contabilizó un 3,5% más de pasajeros el pasado febrero

El aeropuerto de Málaga contabilizó un 3,5% más de pasajeros el pasado febrero

Declaran el sobreseimiento provisional de la querella de Teresa Porras contra un vecino de Huelin

Declaran el sobreseimiento provisional de la querella de Teresa Porras contra un vecino de Huelin
Tracking Pixel Contents