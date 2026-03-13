Los médicos de Málaga vuelven a la huelga del 16 al 20 de marzo: “Nos han obligado a llegar a esta situación”

Los médicos de Málaga están convocados a una nueva semana de huelga del lunes 16 al viernes 20 de marzo. Los facultativos de todo el país volverán a colgar sus batas y estetoscopios durante cinco días para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

En Málaga, están convocados a secundar la protesta los más de 5.700 facultativos que ejercen en la sanidad pública. Será el quinto paro en menos de un año que el colectivo médico lleva a cabo por este motivo. La última convocatoria, del 16 al 20 de febrero, provocó la suspensión de casi 300.000 actos asistenciales en Andalucía entre consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Según informó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tuvo un impacto económico de 39,4 millones de euros.

Este nuevo paro forma parte de una huelga indefinida que, si el Ministerio no atiende a sus reivindicaciones, se repetirá una semana de cada mes hasta junio: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Concentración en Sevilla

En la última convocatoria, cerca de un millar de facultativos recorrieron la calle Larios en una manifestación que también se replicó en el resto de provincias andaluzas. En esta ocasión, los sindicatos han decidido unir fuerzas y convocar una única concentración, que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo en Sevilla, a las 11.30 horas.

Para facilitar el desplazamiento, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) pondrá a disposición de todos los interesados plazas de autobús gratuitas. La salida está programada para las 7.30 horas, en la Avenida María Victoria Atencia, 7, y a las 14.30 horas desde Sevilla para el viaje de vuelta. Según ha informado el presidente del SMM, el doctor Antonio Martín Noblejas, ya han empezado a recibir las primeras peticiones para acudir.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

“El Ministerio no ha hecho nada en este mes pasado y, por tanto, nosotros seguimos con el calendario de la huelga que teníamos preparado. Así que volvemos a estar esta semana en huelga indefinida y seguiremos si no hay contacto y reunión con el Ministerio para negociar nuestras reivindicaciones que nos están negadas hasta la fecha”, ha subrayado el presidente del SMM.

¿Por qué protestan?

El motivo de la huelga es el mismo que en las anteriores ocasiones: mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud.

El colectivo exige un ámbito de negociación propio y un Estatuto Marco específico para la profesión médica. “Nosotros lo que queremos es que los profesionales médicos y sus sindicatos sean los que negocien sus características”, ha señalado Martín. “No queremos que otras categorías negocien lo que nos corresponde a nosotros”, ha explicado.

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es la creación de la categoría A1+, ya que la intención del Ministerio es incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional, equiparando titulaciones 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos. Como ha recordado el presidente del SMM, tras estudiar seis años de carrera, deben preparar una oposición, aprobar el MIR y completar cuatro o cinco años más de formación especializada.

Fin de las guardias 24 horas

También exigen una regulación de las guardias. “No tienen normativa que las regule y después también están infrapagadas”, ha subrayado Martín, que ha remarcado que, además de no cotizar para la jubilación, se pagan por debajo de la jornada ordinaria. Otra de sus mayores exigencias es acabar con las guardias de 24 horas. “Son inhumanas”, ha aseverado. “Tú no puedes rendir las 24 horas en el mismo nivel que cuando estás haciendo un turno”.

El presidente del SMM ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias que esta huelga pueda ocasionarles, pero ha explicado que no les han dejado otra opción. “Nos han obligado a llegar a esta situación”, ha afirmado, recordando que previamente han intentado la vía del diálogo, han presentado escritos y realizado numerosas manifestaciones.

También ha hecho hincapié en que “el efecto negativo de este Estatuto” es contra todo el colectivo: “No contra ninguna especialidad, ni con ninguna comunidad, sino que es contra todos los médicos”. Por ello, anima a todos los facultativos a secundar la protesta.

"Es el momento"

“Esto es una lucha de todos y es el momento. Si nosotros ahora no luchamos, no estamos unidos y no hacemos el esfuerzo, vamos a estar muchos años, los que estamos y los que vienen, en una situación muy precaria”, ha concluido.

El Colegio de Médicos de Málaga también ha manifestado su apoyo a las movilizaciones convocadas para la próxima semana y reclamado un estatuto propio que recoja “las necesidades reales y concretas de la profesión, que se considera ninguneada en el texto redactado por el Ministerio de Sanidad”.

Asimismo, el presidente de la institución, el doctor Pedro J. Navarro, ha subrayado que considera "inadmisibles" las últimas declaraciones realizadas por la ministra, Mónica García, en las que acusa a los médicos que secundan la huelga de tener de “rehenes” a los pacientes.

“El derecho a la huelga está recogido en la Constitución Española; la ciudadanía tiene garantizada su asistencia sanitaria por lo que ningún médico toma como rehén a su paciente”, ha afirmado. "Al contrario, si los médicos trabajásemos bajo unas condiciones dignas y unas horas de descanso garantizadas, la calidad de la atención a nuestros pacientes se vería mejorada”.