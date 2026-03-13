Aniversario
El Museo de Málaga acoge la jornada 'España y Estados Unidos: 250 aniversario de relación y vínculo histórico'
Los periodistas de La Opinión de Málaga, Alfonso Vázquez y Jose María de Loma han participado en la jornada para analizar la influencia española en Estados Unidos y la figura de Bernardo de Gálvez
El Museo de Málaga, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha acogido este viernes, 13 de marzo, la jornada 'España y Estados Unidos: 250 aniversario de relación y vínculo histórico', en la que reconocidas escritoras, como Luz Gabás y María Dueñas, periodistas como Guillermo Fesser, Alfonso Vázquez y Jose María de Loma o el ilustrador Alejandro Villén quienes abordarán, desde distintos puntos de vista, el vínculo y la relación histórica entre España y Estados Unidos.
Promovida por la Consejería de Cultura y Deporte, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Vincci Hoteles, esta jornada tiene como finalidad "resaltar los vínculos políticos, sociales y económicos de España y Estados Unidos".
Influencia española en EEUU
Como punto de partida, según ha explicado la Junta en un comunicado, el comisario de la cita cultural, Paco Reyero, ofrecerá la presentación '250 motivos (y muchos más) de la influencia española en EEUU'.
A esta presentación le ha seguido el diálogo 'Entre Luisiana y California', en el que intervendrá la escritora y Premio Planeta 2022 Luz Gabás, que conversará con Paco Reyero.
Paralelamente, Guillermo Fesser y Alejandro Villén, autores del premiado cómic infantil 'Conoce a Bernardo de Gálvez', han explicado a los escolares del CEIP Prácticas nº1 quién fue el político y militar malagueño.
Mesa de debate
Por la tarde, y bajo el título 'Málaga y Bernardo de Gálvez', se ha desarrollado una mesa de debate, en la que han intervenido los periodistas José María de Loma y Alfonso Vázquez --conocedor del proceso de recuperación de Bernardo de Gálvez en el Capitolio--, así como Manuel Olmedo Checa, vicepresidente de la Asociación Bernardo de Gálvez e impulsor de la colocación del cuadro de la figura española en el Senado de Washington.
A lo largo de este debate se ha llevado a cabo la conexión con Teresa Valcarce, residente en Washington. Esta española de origen malagueño, impulsó con su esfuerzo personal el reconocimiento a Gálvez por parte del Capitolio estadounidense.
Bernardo de Gálvez fue gobernador de la Luisiana española y natural de Macharaviaya (Málaga) y su figura histórica fue reconocida con la Ciudadanía Honoraria estadounidense, sancionada por las dos cámaras del Capitolio en el año 2014. Por este motivo, se le dedicará un espacio específico de reconocimiento a su figura.
Cierre de la jornada
Como cierre de la jornada sobre los 250 años de relación de España y Estados Unidos la escritora María Dueñas, algunas de cuyas exitosas novelas indagan en esa relación, y el periodista Guillermo Fesser, corresponsal en Nueva York y recientemente condecorado con la Orden Isabel la Católica por sus méritos en la difusión de la Hispanidad en Estados Unidos, han invitadon a los asistentes al diálogo 'España, Estados Unidos y nosotros'.
Todas las actividades de la jornada, 'España y Estados Unidos: 250 aniversario de relación y vínculo histórico' se han llevado a cabo en el Museo de Málaga.
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