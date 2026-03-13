Padres de Málaga denuncian cobros de la cuotas del comedor pese a la suspensión de clases por lluvias

A principios de febrero, un tren de borrascas azotó a Andalucía, provocando desalojos y suspendiendo toda actividad presencial. De hecho, fue el 4 de febrero cuando la Junta de Andalucía suspendió las clases en Málaga ante el paso de la borrasca Leonardo.

Más de un mes después, los padres malagueños se han encontrado con una pequeña sorpresa en la factura del comedor escolar: se les había cobrado la cuota íntegra de esos días a pesar de no haber ido.

Una de las afectadas es Elisa Carvajal. Su hijo es usuario del comedor escolar en el CEIP Torrijos en Alhaurín de la Torre, cuyo servicio está en manos del Catering El Cantaro.

“Nos ha pasado a los padres el recibo del mes de febrero incluyendo el pago de los días de alerta (que no hubo colegio) alegando que como en el contrato con la Junta no se contempla nada de las alertas, que los padres tenemos que pagar ese gasto aunque no tuvimos el servicio”, alerta.

Respuesta del Catering El Cántaro a las familias. / La Opinión

Misma factura se encontraron algunos padres de centros educativos de la provincia en los que opera el Catering Mediterránea, del CEIP Zambrana: “Se niegan a...

El mes del comedor se cobra por adelantado y al siguiente mes se te hace descuentos de los días que no se va al comedor.

Carvajal reclamó la devolución. Queja a la que el catering respondió eludiendo responsabilidades: “Me dijeron que la Junta no se hace cargo de esos dos días y que somos los padres quiénes debemos asumir el gasto para que ellos puedan dar el servicio”, denuncia. Por lo que decidió seguir reclamando: “Me han dicho que me van a hacer la devolución.”

No corren tanta suerte los usuarios del Catering Mediterránea, en colegios como el CEIP Zambrana, donde la empresa “se niega a hacer la devolución”: “Dicen que en su contrato no se habla de qué es lo que pasa en las situaciones de alarma”.

Ante las quejas, la respuesta del Catering El Cántaro fue que, aunque el comedor escolar no se realizó, las empresas concesionarias “ya habían asumido los gastos necesarios para garantizar el servicio con normalidad”: “Con el fin de garantizar la viabilidad y continuidad del servicio durante el curso, las empresas se ven obligadas a facturar los días afectados por el cierre”, aclaran.

Más denuncias

Los padres de Málaga no son los únicos afectados por este recibo, de hecho padres de distintos colegios andaluces han denunciado el cobro del 100% de la cuota durante esos días ante Codapa, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.

Codapa ha denunciado públicamente lo que considera una actuación “abusiva e injustificada” por parte de las empresas concesionarias del comedor escolar, a las que acusa de cobrar a las familias por un servicio que no llegó a prestarse durante los días de cierre.

Asimismo, la confederación subraya que la legislación laboral ya prevé mecanismos para afrontar este tipo de situaciones excepcionales. En concreto, recuerda que el artículo 37.3 g del Estatuto de los Trabajadores contempla permisos retribuidos por causa de fuerza mayor, por lo que considera improcedente que las empresas intenten repercutir a las familias el coste salarial derivado de estas incidencias. “La normativa ya establece herramientas para cubrir estas ausencias; trasladar ese gasto a los hogares supone descargar el riesgo empresarial sobre la economía de padres y madres”, concluye la organización en su comunicado.