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La provincia de Málaga sale del estado de sequía y ya no tendrá restricciones

La vuelta a la normalidad supone que se recuperan los índices máximos de consumo permitidos para cada uno de los usos del agua

La Viñuela ha recuperado su caudal después de haber estado en situación de pantano muerto

La Viñuela ha recuperado su caudal después de haber estado en situación de pantano muerto / FRANCIS SILVA

La Opinión

Efe

Málaga

Las comisiones de gestión de la sequía de las demarcaciones hidrográficas del Guadalete-Barbate y de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas acordaron este viernes el paso a la situación de normalidad tras las restricciones impuestas por la sequía.

La aprobación de esta propuesta permitirá, en próximas fechas, la declaración oficial de finalización de la sequía en todo el ámbito autonómico, según precisó la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua. El titular del departamento, Ramón Fernández-Pacheco, avanzó esta decisión en declaraciones a los periodistas en Vélez-Málaga, donde asisitó a la presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía.

Concepción vuelve a tener que ser desembalsada a las puertas de la temporada alta. EMBALSE

La Concepción desembalsa agua en una imagen de archivo / L.O.

"No podemos caer en la relajación"

«Hemos determinado la vuelta a normalidad de todos los sistemas, incluido también este, el de La Viñuela-Axarquía», indicó. «Eso es una magnífica noticia que no nos puede llevar a la relajación», dijo Fernández-Pacheco, quien argumentó que los embalses de Andalucía están «en una situación objetivamente buena», pero es consciente de que «la sequía volverá».

Por ello, «nos tiene que coger con el trabajo hecho», una labor en la que es «clave» acometer actuaciones como la construcción de la desaladora de la Axarquía.

La vuelta a la normalidad supone que se recuperan los índices máximos de consumo permitidos para cada uno de los usos del agua establecidos en la planificación hidrológica, ya sea regantes o ayuntamientos, que han estado sometidos a diversas restricciones como consecuencia de la sequía, ha explicado.

La desaladora de Marbella ha albergadoun importante proceso de renovación. Medio Ambiente. Desaladora Marbella

Es «clave» acometer actuaciones como la construcción de la desaladora de la Axarquía / L.O.

Se trata de una «magnífica noticia como consecuencia de la lluvia y de la obra hidráulica que la Junta de Andalucía ha ido impulsando hasta el momento», dijo, y apostilló que «jamás puede traducirse en un mensaje de relajación».

«Ahora lo que tenemos es una gran oportunidad. No tenemos la espada de Damocles encima de la sequía encima de nuestra cabeza», insistió Fernández-Pacheco, quien indicó que la situación actual permite «planificar a medio y largo plazo» y tomar «decisiones que trasciendan el periodo de una legislatura».

La lluvia ha hecho que los arroyos hayan corrido con fuerza en el municipio malagueño de Gaucín, donde se han registrado tres hidrosismos debido al movimiento de aguas subterráneas

Arroyos han corrido con fuerza durante estas últimas lluvias / l.o.

Situación de los sistemas

Los informes técnicos que se han presentado en las comisiones constatan que todos los sistemas se encuentran ya por encima de los umbrales establecidos en los Planes Especiales de Sequía para considerar la situación como normalidad, lo que no conlleva obligación de consumir todo lo concedido, sino lo necesario, haciendo un uso responsable.

En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, los embalses almacenan 1.499,38 hectómetros cúbicos, lo que supone el 92 % de su capacidad total y un incremento del 164% respecto al año anterior.

Tanto el Sistema Guadalete como el Sistema Barbate, junto con la UTE Sierra de Cádiz y la UTE Abastecimiento de Tarifa, superan ampliamente los volúmenes exigidos para la normalidad.

Por su parte, en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, el volumen embalsado asciende a 880,38 hectómetros cúbicos, lo que representa el 76,9% de la capacidad total y prácticamente un 100 % más que en las mismas fechas del año pasado.

MÁLAGA 3 MARZO 2026 PANTANO LA VIÑUELA DESEMBALSE DE AGUA DEL PANTANO QUE ESTA AUN MÁXIMO HISTÓRICO FOTOGRAFÍA -FRANCIS SILVA

La Viñuela también ha visto cómo aliviaba agua por precaución / Francis Silva

Normalidad

Sistemas como Campo de Gibraltar, Costa del Sol Occidental, Guadalhorce-Limonero, Viñuela-Axarquía, Béznar-Rules, Benínar o Cuevas del Almanzora así como diversas zonas sin regulación, constatan igualmente la situación de normalidad.

Los sistemas de la provincia de Almería alcanzan esta situación gracias al trasvase de 45 hectómetros cúbicos del Negratín al de Cuevas del Almanzora que ha sido autorizado después de cinco años.

La Demarcación Tinto-Odiel-Piedras y Chanza, gestionada también por la Junta de Andalucía, ya se encontraba en situación de normalidad cuando se reunió por última vez su Comisión de Gestión de la Sequía, de ahí que no haya sido necesario convocar este órgano.

Medidas contra la sequía en Málaga. GRIFO. AGUA

Las restricciones han terminado, por ahora, en nuestra provincia / C. CRIADO

Pantanos en Málaga

Los pantanos de la provincia de Málaga se sitúan en la actualidad a casi el 95% de su capacidad, gracias al caudal aportado por el tren de borrascas de los primeros meses de este año. Así, acumulan 570 hectómetros cúbicos, casi 300 más que en las mismas fechas del pasado ejercicio.

Noticias relacionadas y más

Los tres embalses del conjunto de Guadalhorce están prácticamente al 100% de su capacidad, mientras que La Concepción, que abastece a la Costa del Sol Occidental, está al 91%. Por su parte el de La Viñuela, que estaba el año pasado en una situación crítica, se encuentra ahora al 89%.

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