Vivienda
El PSOE pide declarar Málaga zona tensionada ante "inasumible endeudamiento" de las familias para comprar vivienda
Daniel Pérez, portavoz socialista, acusa al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de favorecer a los fondos de inversión y de no atender las necesidades de los ciudadanos ante el aumento de precios
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reiterado la advertencia sobre "la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad", apoyados en los últimos datos publicados por la tasadora Tinsa y el portal Fotocasa, que, según señalan, arrojan que una familias debe destinar hasta el 72% de la economía mensual en el pago de la hipoteca, "más del doble del 30% que se aconseja", para comprar una vivienda de obra nueva en Málaga.
Así lo ha manifestado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, acompañado de la responsable socialista en el área municipal de Vivienda, Carmen Martín. Para el edil socialista, esta situación es "injustificable e inasumible para la práctica totalidad de los hogares", porque "los precios están disparados".
Pérez ha detallado que el precio del metro cuadrado a estrenar "alcanza ya los 4.300 euros" tras encarecerse un 25% en el último año y un 50% en el último lustro, según los últimos datos del portal Fotocasa. Ante esta escalada incesante, ha lamentado que "los más de 35.000 inscritos en el registro municipal de demandantes saben perfectamente que han quedado expulsados del mercado inmobiliario local".
El dirigente socialista ha responsabilizado directamente de esta crisis al alcalde Francisco de la Torre, a quien ha acusado de "actuar como un especulador y de poner una alfombra roja a los fondos de inversión que vienen a hacer negocio con un derecho básico". Para Daniel Pérez, el regidor prefiere dar respuestas a los intereses económicos que especulan con la vivienda "mientras los vecinos se ven obligados a abandonar su propia ciudad al no poder afrontar los precios actuales". Por ello, le ha exigido "que reconozca la gravedad del momento, se ponga a trabajar de una vez y reoriente sus políticas hacia las necesidades reales de la ciudadanía".
En la misma línea, la edil Carmen Martín ha urgido a tomar medidas contundentes e inmediatas para frenar este grave problema social. Su principal reclamación a la Junta de Andalucía es "la declaración urgente de Málaga como zona tensionada para poder regular unos precios de alquiler que asfixian a la clase trabajadora".
Asimismo, ha exigido acabar "de una vez por todas" con la proliferación "descontrolada" de las viviendas turísticas. La concejala ha aclarado que la ciudad "ya cuenta con hoteles y apartamentos turísticos suficientes y que los pisos vacacionales no pueden seguir devorando la oferta residencial de larga temporada".
Martín ha concluido su intervención pidiendo al equipo de gobierno local, del Partido Popular, que deje atrás "las historias sobre planes municipales fallidos" y exija al presidente autonómico, Juanma Moreno Bonilla, que asuma sus competencias en la materia. La socialista ha insistido en que la administración andaluza debe "aportar financiación real para construir vivienda asequible" en alquiler y ofrecer así un refugio a tantos malagueños "que están atravesando una situación dramática".
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva