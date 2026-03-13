El salón de vivienda Simed de Málaga logra el reconocimiento de feria internacional por parte del Ministerio de Economía

El Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que se celebra cada año en el Palacio de Congresos de Málaga, ha conseguido el reconocimiento como feria internacional que otorga el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de la Secretaría General de Comercio. Esta distinción, según sus organizadores, "ratifica el liderazgo global de esta convocatoria como referente para el ámbito inmobiliario y promotor, con especial foco en inversión, colaboración público-privada e innovación".

Con una trayectoria que alcanza ya las 21 ediciones, el Simed está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, perteneciente al Ayuntamiento de Málaga. Ha obtenido así la internacionalidad completa, que se concede a aquellas convocatorias que acreditan unos elevados estándares de relevancia, calidad y proyección internacional, en base a los criterios establecidos por la Unión de Ferias Internacionales (UFI) y las certificaciones oficiales en España.

Para obtener la condición de internacional, la feria debe contar con, al menos, un 10% de expositores directos extranjeros, garantizar que los visitantes extranjeros representen como mínimo el 5% del total de asistentes y haber celebrado el certamen de manera regular en, al menos, tres ediciones anteriores.

Según ha explicado este viernes el Palacio de Ferias, esta homologación certifica la "garantía de excelencia" de esta convocatoria, consolidada ya como "una cita ineludible" tanto para el sector privado como para las administraciones públicas, por su capacidad para sellar alianzas estratégicas, promover la colaboración público-privada e impulsar el mercado residencial junto a los nuevos modelos habitacionales.

"Además, edición tras edición, se afianza como una plataforma clave para la inversión y las transacciones comerciales, al ofrecer la mejor oferta tanto nacional como de mercados internacionales de alto potencial", añade.

Una imagen del salón inmobiliario Simed de Málaga, que se celebró esta pasada semana en el Palacio de Ferias de Málaga. / Álex Zea

Ventajas aduaneras

La internacionalidad no solo reconoce la excelencia y el prestigio de Simed sino que conlleva una serie de ventajas aduaneras y ahorro de costes dirigidos a los expositores que participan en la feria, al facilitar la importación temporal de mercancías, reducir trámites administrativos y minimizar riesgos asociados al almacenamiento y control de la mercancía.

Así, la edición número 22 edición del Simed, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre, forma parte ya del Calendario Oficial de Ferias Comerciales Internacionales a celebrar durante 2026, tal y como figura en la Resolución de 7 de enero de 2026 de la Secretaría de Estado de Comercio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estrategia de internacionalización

Según el Palacio, este reconocimiento supone un "estímulo" para la organización y celebración de convocatorias "altamente profesionalizadas, orientadas a generar valor en sectores estratégicos, atraer inversión y reforzar el posicionamiento internacional de la ciudad de Málaga como sede de grandes encuentros económicos y empresariales".

Asimismo, se refuerza la estrategia de internacionalización de Simed, que en la edición de 2026 dará un paso más con la habilitación de un espacio específico dentro de la zona expositiva dedicado a la oferta internacional, incrementando la visibilidad de mercados de alto potencial.

En esta misma línea, se dará continuidad y mayor proyección al ‘Prime Homes Summit’, encuentro especializado orientado a facilitar conexiones comerciales con operadores y clientes internacionales, fortaleciendo el posicionamiento global del salón en el ámbito residencial.

En la edición de 2025, el Simed se consolidó como evento de referencia del sector residencial, combinando su doble vertiente como encuentro profesional y evento dirigido al comprador final. La feria reunió a más de 7.500 visitantes, de los que el 70% fueron de perfil profesional, junto con la participación de más de 190 expositores y 600 entidades representadas.

Más de 9.400 viviendas en la última edición

Con 11.000 metros cuadrados, la zona expositiva acogió a promotoras, constructoras, entidades financieras, startups, administraciones públicas y compañías tecnológicas, con una oferta comercial de más de 9.400 viviendas nacionales y 4.100 internacionales, además de suelo disponible para cerca de 29.000 unidades residenciales.

Simed 2025 también albergó el lanzamiento exclusivo de siete proyectos residenciales, reforzando su papel como plataforma de negocio y visibilidad de nuevas promociones.