Estos serán los cortes de tráfico en Málaga por obras de Emasa la próxima semana

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de varias actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) llevará a cabo la próxima semana y que podrían provocar afectaciones puntuales tanto en el suministro de agua como en la movilidad.

Calle Jándula (Palma-Palmilla): Canalización de nueva red de pluviales y renovación de red de saneamiento, con una duración estimada de cuatro semanas. Durante los trabajos, se realizará un corte total del tramo de la calle Jándula comprendido entre la avenida de la Palmilla y la calle Doctor Checa Salcedo, y a la ocupación del carril derecho de la citada avenida.

Avenida Manuel Agustín Heredia, 22 (Centro): renovación completa de injerencia, con una duración estimada de cuatro días a partir del miércoles, 18. Las obras conllevarán la ocupación del carril derecho de la avenida Manuel Agustín Heredia, sentido oeste.

Calle Realenga de San Luis, 24 (Carretera de Cádiz): renovación de la red de saneamiento, con una duración estimada de cinco días, que conllevará la ocupación por fases de la calle Realenga de San Luis, a la altura del número 24.

Calle Actriz Rosario Pino, 10 (Centro): obras de acometida de injerencia, previstas entre los días 18 y 20 de marzo, con ocupación parcial de la calzada.

Avenida Rocío Jurado, 18 (Puerto de la Torre): obras de injerencias pluviales, con ocupación parcial de la calzada entre el 16 de marzo y el 1 de abril.

Calle La Tierra, 1 (Churriana): obras de acometida, con ocupación parcial de la calzada entre el 16 y el 20 de marzo.