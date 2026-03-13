Alrededor de 170.000 malagueños sufren apnea del sueño: estos son sus síntomas, riesgos y tratamiento

Ronquidos, paradas respiratorias durante el sueño o cansancio y somnolencia durante el día son algunos de los síntomas más habituales de la apnea obstructiva del sueño, una enfermedad muy frecuente que afecta aproximadamente al 10% de la población, lo que equivale a unos 170.000 malagueños.

Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se conmemora este 13 de marzo, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha organizado un encuentro en formato escuela de pacientes para servir de punto de reunión entre personas afectadas, sus familias y el equipo multidisciplinar de profesionales que les cuidan. El objetivo era ofrecer información, recursos y apoyo en un entorno amable, en el que los pacientes pueden interactuar con los especialistas que los atienden y compartir experiencias con otras personas afectadas.

Cada año, unos 4.500 pacientes son atendidos en las consultas externas del servicio de Neumología del centro por esta patología. Además, la Unidad del Sueño lleva a cabo más de 3.700 estudios del sueño para diagnosticar este trastorno que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como de accidentes laborales y de tráfico como consecuencia de la falta de un sueño reparador.

Una patología infradiagnosticada

La doctora Nuria Reina, especialista en Neumología y responsable de la unidad del Sueño, ha explicado que se trata de una patología que afecta notablemente a la calidad de vida los pacientes y que se encuentra “muy infradiagnosticada”, debido a que los pacientes normalizan los síntomas y no consultan con los profesionales.

Por ello, ha subrayado la importancia de informar acerca de la apnea del sueño, su diagnóstico, así como su tratamiento. “Las apneas es una obstrucción de la vía aérea, de la garganta, durante el sueño, que es lo que va a provocar esas paradas respiratorias que caracterizan a la enfermedad”, ha detallado. La profesional también ha destacado que se trata de una patología que, según avanza la edad de las personas, aparece con más frecuencia, aunque también puede afectar a los niños.

Escuela de pacientes celebrada en el Hospital Clínico / L.O.

La causa fundamental de está patología es el sobrepeso y la obesidad, pero existen otros factores de riesgo que pueden empeorarla, como tener un familiar de primer grado con apnea del sueño, el consumo del tabaco, las alteraciones anatómicas orofaciales y los problemas de obstrucción nasal en la vía aérea.

¿Cómo prevenirla?

Para prevenir la apnea, la doctora Reina recomienda perder peso, tratar los problemas de obstrucción de la vía nasal, dejar de fumar, no consumir alcohol —especialmente las horas antes de acostarse— y llevar unos hábitos de sueño saludable: acostarse y levantarse a la misma hora, tener horas suficientes de sueño y evitar utilizar pantallas antes de dormir. En el caso de que el paciente necesite tratamiento con CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea), ha subrayado la importancia de ponérselo todos los días para dormir, ya sea por la noche o durante la siesta.

“Es el tratamiento principal que se utiliza para tratar la apnea del sueño. Es una mascarilla que se ponen los pacientes encima de la nariz —aunque también existen otro tipo de mascarillas que pueden cubrir la boca—, y con una tubuladura va conectado a un dispositivo que genera, a través de una turbina que tiene el interior, una presión que se transmite al paciente a través de la mascarilla y lo ayuda a mantener la vía aérea abierta, que es la causa fundamental que provoca las apneas”, ha detallado. En total, unos 18.000 pacientes han sido tratados con CPAP en la Unidad del Sueño del Hospital Clínico.

Riesgos de la apnea

La doctora Reina ha advertido de que, si la apnea no se trata, puede tener “muchas complicaciones a nivel cardiovascular”, ya que está relacionada con la hipertensión arterial, arritmias, fibrilación auricular y la cardiopatía isquémica. También se asocia con la diabetes y con accidentes laborales y accidentes de tráfico: “Esas apneas alteran la calidad del sueño y hace que no descansemos bien”.

“Si un paciente sospecha que puede tener apnea del sueño, tiene que hacer una solicitud de una cita a través de su médico de familia, que va a hacer una valoración para ver qué trastorno de sueño tiene. En el caso de que sospeche que fuera una apnea del sueño, lo tendría que derivar al neumólogo, que lo valora en consulta y le solicita un estudio de sueño”, ha detallado la especialista. Si se confirma el diagnóstico, se valorará cuál es el mejor tratamiento para cada paciente.

Testimonio

José Guillén es uno de los 170.000 malagueños que sufre apnea del sueño y que utiliza el dispositivo de CPAP. “Antes me despertaba más a menudo, pero ahora, nada más que cojo la cama, como dice mi mujer, enseguida me pongo a dormir”, ha relatado el paciente. Además, ha destacado que, como ahora ya no ronca, su mujer también puede dormir.

José Guillén en el Hospital Clínico / L.O.

Descubrieron la enfermedad debido a que se resfriaba varias veces al año y debía tomar antibióticos. Tras consultar con su médico, este detectó que podía tener un problema y lo derivó al Hospital Clínico, donde confirmaron el diagnóstico y le pusieron el tratamiento.

Escuela de pacientes

Los asistentes que han acudido este viernes a la jornada han recibido formación sobre la apnea del sueño, incluyendo sus síntomas, causas, diagnóstico y tratamientos disponibles. El servicio de Neumología del Hospital Clínico dispone de una extensa experiencia en escuela de pacientes, en las que realizan talleres interactivos que abarcan temas como la higiene del sueño, estrategias de relajación y el manejo de la enfermedad, facilitados por el equipo multidisciplinar de profesionales.

Estos encuentros, como ha destacado el centro, ofrecen también “apoyo psicológico” y una “red de apoyo” a los pacientes. Además, han estado presentes representantes de la Asociación de Enfermos Respiratorios de Málaga (ALERMA) y ha acudido también la empresa Vital Aire.