Vals Sport abrirá un nuevo gimnasio en Héroe de Sostoa para cubrir el área de Huelin en Málaga

Está situado en el antiguo local de la cadena de material deportivo Oteros y supone el establecimiento número once de la cadena

El local de Héroes de Sotoa en el que el Vals Sport abrirá un nuevo gimnasio para el área de Huelin en Málaga.

El local de Héroes de Sotoa en el que el Vals Sport abrirá un nuevo gimnasio para el área de Huelin en Málaga.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La cadena de gimnasios malagueña Vals Sport abrirá próximamente un nuevo local en la calle Héroe de Sostoa de la capital que estará ubicado en el antiguo local que ocupaba la firma de material deportivo Oteros, en el número 154 de la citada vía. Vals Sport, que ya cuenta con diez centros en Málaga, sumara así su gimnasio número 11 en la provincia, con el que quiere cubrir el área de Huelin.

El local se encuentra actualmente en fase reforma aunque Vals ya anuncia en un cartel exterior su apertura próxima.

La empresa, creada en el año 2001 en Churriana, tiene ya más de 200 trabajadores y una lista de gimnasios ubicada en Churriana, El Cónsul, Teatinos, Ciudad Jardín, el Ave María, Juan XXIII, Herrera Oria, Los Guindos, Cártama, Vals Sport Huelin y Método 42 (también en Teatinos).

Otro nuevo proyecto en El Atabal

Vals Sport también proyecta abrir en el segundo trimestre de 2026 un nuevo gimnasio en la calle Pedro Garfias, en la zona de El Atabal.

Otra imagen del local de la calle Héroe de Sostoa donde Vals Sport abrirá un nuevo gimasio.

Otra imagen del local de la calle Héroe de Sostoa donde Vals Sport abrirá un nuevo gimasio.

La cadena afirma en su web que ya cuenta con 16.000 abonados en sus centros, en los que se integran actividades como fitness y wellness. Los centros integran más de 600 actividades dirigidas a la semana. Vals Sport también ofrece escuelas deportivas para niños y adultos.

Obra social

La compañía también dispone de una obra social con colaboraciones con distintas asociaciones y fundaciones para ayudar a la sociedad malagueña.

Vals Sport Obra Social nace en 2016 con el objetivo de la inserción social a través del deporte, con actividades de raqueta, fitness y wellness.

TEMAS

