Vox Málaga reclama planificación de los servicios públicos en Campanillas antes de la construcción de las miles de viviendas previstas

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una propuesta al equipo de gobierno, en la que exige una planificación integral de los servicios públicos en el distrito de Campanillas, antes de acometer la construcción de las miles de viviendas previstas en la zona.

Esta iniciativa responde al notable crecimiento residencial y económico proyectado para Campanillas, que se ha consolidado como uno de los principales ejes de expansión de la ciudad. Este incremento de la población, según Vox, generará una demanda considerable de servicios públicos básicos.

"El desarrollo urbanístico debe ir acompañado de una planificación adecuada de infraestructuras y equipamientos públicos", afirmó Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga. "De lo contrario, corremos el riesgo de crear un distrito con graves carencias en áreas fundamentales como la educación, la sanidad o la movilidad", agregó.

Crecimiento residencial y económico en Campanillas

El planeamiento urbanístico actual contempla la construcción de entre 7.000 y 9.000 viviendas en el distrito, lo que se traduciría en una población adicional de más de 15.000 habitantes en las próximas décadas. Este crecimiento se acompaña de la expansión del suelo productivo, con nuevos proyectos logísticos e industriales, y la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía, que prevé un aumento significativo de su plantilla de trabajadores.

"Este crecimiento demográfico y económico hace imprescindible garantizar la dotación de servicios públicos y las infraestructuras necesarias para evitar la saturación", advirtió Alcázar.

Saturación en educación y sanidad

Vox también ha destacado que varios centros educativos en el distrito ya están operando por encima de su capacidad. En particular, el IES Campanillas, el IES María Victoria Atencia y el IES Torre de Prado han tenido que adaptar sus instalaciones, incluso utilizando espacios del Parque Tecnológico, debido al elevado número de estudiantes.

En cuanto a la sanidad, el centro de salud de Campanillas, inaugurado en 1993, también se encuentra desbordado por la demanda y carece de servicio de urgencias, lo que, según Vox, subraya la necesidad urgente de una planificación a largo plazo.

"No se puede seguir aumentando el número de viviendas mientras los servicios públicos existentes ya están funcionando por encima de su capacidad", expresó Alcázar, calificando la situación como "improvisación".

Deficiencias en movilidad e infraestructuras

El Grupo Municipal ha señalado que la red de carreteras y transporte público del distrito presenta importantes deficiencias, que podrían verse agravadas por los nuevos desarrollos residenciales y la expansión empresarial. Vox propone abordar con antelación la planificación de infraestructuras viarias, el transporte público y los servicios básicos como el saneamiento, el abastecimiento de agua y el suministro energético, para asegurar que Campanillas pueda absorber el crecimiento proyectado.

Propuesta de Vox para una planificación integral

A través de esta moción, Vox insta al Ayuntamiento de Málaga a impulsar la creación de planes directores en los ámbitos educativo y sanitario para el distrito de Campanillas, que permitan identificar y abordar las necesidades derivadas del crecimiento previsto. Además, se solicita un estudio integral de movilidad que considere no solo la situación actual, sino también el impacto de los nuevos desarrollos.

El grupo municipal también demanda mejoras en infraestructuras viales y servicios básicos, con especial atención a los caminos que conectan los diseminados con el núcleo principal de Campanillas, así como una evaluación de la capacidad de las redes de saneamiento, agua y energía.

Además, Vox propone estudiar las necesidades en materia de seguridad pública, con la dotación adecuada de efectivos de la Policía Local y Bomberos, y recuperar el proyecto comprometido para la construcción de un centro deportivo municipal, incluyendo la recuperación de la piscina pública que existía en la zona.

Por último, Vox insta a la Junta de Andalucía a avanzar en los proyectos de encauzamiento del río Guadalhorce, para garantizar la seguridad frente a posibles inundaciones en los nuevos desarrollos de la vega de Campanillas.

"El crecimiento de la ciudad debe hacerse con previsión, planificación y responsabilidad institucional", concluyó Alcázar. "Los vecinos de Campanillas tienen derecho a contar con servicios públicos adecuados antes de que se produzca ese crecimiento".