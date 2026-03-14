El Hospital Clínico de Málaga atiende a más de 3.200 pacientes con glaucoma cada año

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria atiende, cada año, a más de 3.200 pacientes con glaucoma. Esta patología, que afecta directamente al nervio óptico y suele estar vinculada a un aumento de la presión intraocular, cuenta en este centro con una unidad especializada que lleva a cabo más de 150 intervenciones quirúrgicas anuales para el tratamiento de esta enfermedad que suele cursar sin síntomas evidentes.

El tratamiento del glaucoma ha experimentado una notable evolución en el centro malagueño. Aunque tradicionalmente se optaba por iniciar con tratamientos farmacológicos a base de colirios o el uso de láser, dejando la cirugía para cuando éstos fracasaban, los avances en las técnicas quirúrgicas proporcionan un aumento en este tipo de abordajes como vía para mejorar el pronóstico a largo plazo. En este sentido, el especialista y jefe del servicio de Oftalmología, Rafael Luque Aranda, ha destacado que “los significativos avances en cirugía mínimamente invasiva que la unidad de Glaucoma lleva a cabo desde hace varios años están beneficiando a los pacientes a través de la implementación de las técnicas más avanzadas o microincisionales, conocidas por sus siglas en inglés como MIGS”.

Según explica el doctor: "Estas técnicas permiten actuar de forma más precoz y mucho menos agresiva sobre el globo ocular, lo que redunda en una mayor seguridad para el usuario. Además, el especialista ha resaltado que más del 95% de estas cirugías se llevan a cabo actualmente en régimen de cirugía sin ingreso, un modelo asistencial que beneficia directamente a los pacientes al permitirles regresar a su domicilio el mismo día de la intervención con una recuperación mucho más ágil y confortable”. El jefe de servicio asegura que gracias a las técnicas MIGS y a la alta especialización de la unidad de Glaucoma, integrada por cinco especialistas, se están consiguiendo resultados excelentes.

Por otro lado, cabe resaltar que el éxito en el control de la enfermedad reside fundamentalmente en la detección temprana y en la coordinación de los distintos niveles asistenciales. Por ello, el circuito de atención se inicia a través de atención primaria para una revisión oftalmológica inicial que se realiza en las consultas de Oftalmología General del propio hospital. Posteriormente, el paciente es derivado a la unidad de Glaucoma para confirmar el diagnóstico y establecer el plan terapéutico más adecuado, dejando la cirugía como opción más tardía, pero ganando cada vez más peso gracias a la innovación técnica. Con esta estrategia, el Hospital Clínico, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de su servicio de Oftalmología, refuerza su compromiso en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad ocular de la ciudadanía malagueña en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma.