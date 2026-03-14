Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos

Cientos de personas han recorrido este sábado las calles de Málaga en una manifestación convocada para denunciar la expulsión de vecinas y vecinos de sus casas y mostrar su apoyo a las familias del bloque de Avenida de Europa 15, en el distrito de Carretera de Cádiz. La movilización, impulsada por las propias residentes del edificio junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, ha reunido a colectivos sociales, sindicales y vecinales en defensa del derecho a la vivienda en Málaga.

La marcha ha arrancado en la esquina de la avenida de Europa con Juan XXIII, desde donde las personas asistentes han iniciado un recorrido por el distrito portando pancartas y coreando consignas para exigir que las familias puedan permanecer en sus hogares. El lema más repetido durante la movilización ha sido: “Casas para vivir: el 15 de la Avenida de Europa no se toca”.

Las familias de Avenida de Europa 15 denuncian que tendrán que dejar sus viviendas al finalizar sus contratos

Las residentes del número 15 de Avenida de Europa sostienen que el edificio ha sido adquirido por la empresa Geslau, que les ha comunicado que deberán abandonar sus viviendas cuando concluyan sus contratos de alquiler. Muchas de estas familias llevan años viviendo en el inmueble y aseguran haber abonado sus rentas con normalidad, por lo que interpretan la situación como un caso de especulación inmobiliaria en Málaga, en un contexto marcado por la subida del precio del alquiler.

La protesta ha puesto el foco en el creciente malestar social por el acceso a la vivienda en la capital malagueña y en la situación concreta de este bloque de Carretera de Cádiz, convertido en uno de los símbolos recientes de la movilización vecinal en la ciudad.

Colectivos sociales, vecinos de Manilva y trabajadores en huelga se suman a la manifestación en Málaga

La manifestación ha contado con el respaldo de distintos colectivos sociales y vecinales. Entre ellos se encontraban el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga y la plataforma Techo x Derecho. También se han sumado vecinas de Manilva, inmersas en otro conflicto relacionado con la vivienda, así como trabajadores en huelga de la empresa de saneamiento, que han querido mostrar su apoyo a las familias afectadas.

La presencia de estos colectivos ha reforzado el carácter social de una protesta que ha superado el caso concreto del edificio de Avenida de Europa 15 para denunciar una problemática más amplia relacionada con el mercado del alquiler y la permanencia de los vecinos en sus barrios.

Tensión al intentar entregar un burofax en una farmacia vinculada a la propiedad

Uno de los momentos de mayor tensión se ha vivido cuando varias personas han tratado de entregar un burofax en la farmacia situada en la zona de Bonaire, vinculada a la propiedad del edificio. Según han explicado las vecinas, ese documento ya había sido remitido al inicio del conflicto a Geslau con el objetivo de abrir una vía de diálogo.

Sin embargo, cuando una representante del Sindicato de Inquilinas y una vecina del bloque han intentado acceder al establecimiento para hacer la entrega simbólica del burofax, la policía ha impedido su entrada. Tras varios intentos y ante la presencia de la movilización, la propiedad ha optado por bajar la persiana de la farmacia, un gesto que las residentes han interpretado como una negativa a abrir interlocución.

Las vecinas piden diálogo con el Ayuntamiento de Málaga y convocan una nueva protesta el 26 de marzo

Durante la manifestación, las familias han insistido en que su principal objetivo sigue siendo encontrar una solución que les permita continuar en sus hogares. En este sentido, han reclamado la apertura de una interlocución con el Ayuntamiento de Málaga y, en particular, con el alcalde.

Las residentes han anunciado además que la movilización continuará en las próximas semanas. Como siguiente paso, han convocado una nueva concentración el 26 de marzo a las 11.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Málaga, donde exigirán una reunión con el alcalde y medidas que garanticen el derecho a la vivienda en la ciudad.

“Esta lucha no termina hoy. Queremos soluciones y queremos diálogo”, han concluido las vecinas al término de la marcha.