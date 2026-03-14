Periodismo
El periodista de La Opinión Juan Gaitán recibe el Premio de Artículos Periodísticos José Luis Tobalina
Ganó la XVI edición del premio por su columna "Santos, difuntos" publicada en La Opinión de Málaga
El periodista y escritor Juan Gaitán, columnista de La Opinión de Málaga y el grupo Prensa Ibérica, recibió el viernes, 13 de marzo, el Premio de Artículos Periodísticos José Luis Tobalina, que concede el Ateneo José Román de Algeciras junto a la familia del recordado periodista José Luis Tobalina Cuerda.
Se trata de un galardón que reconoce cada año el mejor artículo publicado en la prensa española a lo largo de un año.
Juan Gaitán, que ganó la XVI edición del premio por su columna “Santos, difuntos”, publicada en La Opinión de Málaga, expresó su sorpresa y satisfacción por recibir un reconocimiento al que no se puede optar mediante candidatura.
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