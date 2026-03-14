El periodista de La Opinión Juan Gaitán recibe el Premio de Artículos Periodísticos José Luis Tobalina

El periodista y escritor Juan Gaitán, columnista de La Opinión de Málaga y el grupo Prensa Ibérica, recibió el viernes, 13 de marzo, el Premio de Artículos Periodísticos José Luis Tobalina, que concede el Ateneo José Román de Algeciras junto a la familia del recordado periodista José Luis Tobalina Cuerda.

Se trata de un galardón que reconoce cada año el mejor artículo publicado en la prensa española a lo largo de un año.

Juan Gaitán, que ganó la XVI edición del premio por su columna “Santos, difuntos”, publicada en La Opinión de Málaga, expresó su sorpresa y satisfacción por recibir un reconocimiento al que no se puede optar mediante candidatura.