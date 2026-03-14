El restaurante de Alameda con platos de autor y guisos de siempre con columpios, toboganes y parque para niños: "Sorprende encontrar algo así en un pueblo de 5.000 habitantes"

Un tesoro gastronómico con guisos de siempre, platos de autor, las técnicas más innovadoras y su propio parque infantil para los más pequeños en un tranquilo y pequeño pueblo de Málaga. Puede parecer una combinación difícil de encontrar, pero es lo que ofrece el restaurante Cándida, situado en Alameda, que se presenta como el lugar perfecto para aunar gastronomía, producto local y diversión familiar.

Situado a las afueras del casco urbano de Alameda, junto a la MA-702, este restaurante que se presenta como una "referencia de la gastronomía" ofrece la "calidad premium" que suele encontrarse en las grandes ciudades, pero en un pequeño municipio de apenas 5.000 habitantes situado en la confluencia de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba.

De venta de carretera a restaurante de referencia en Alameda

En sus inicios, este lugar nació como una clásica venta de carretera en la que sus principales clientes eran viajeros y trabajadores. Pero la constante evolución e innovación de su propietario, Javier Capitán, y su equipo, ha convertido este enclave en un imprescindible para los amantes del buen comer y la gastronomía de calidad.

De ese modo, este negocio que ha sido distinguidos con el Solete de Carretera de la Guía Repsol ofrece una amplia variedad de platos en los que destaca su pescado, sus carnes de primera calidad y sus amplios salones y terraza.

Platos recomendados y una carta de temporada

"Recomendamos la ensaladilla rusa, la gamba roja a la plancha, el tartar de atún rojo, platos de chivo, la paletilla de cordero lechal, las coquinas, guacamole con gamba cristal", recalcan desde la Guía Repsol.

El restaurante de Alameda, Málaga, perfecto para acudir con niños por sus cuidados platos y su parque infantil / Restaurante Cándida

La amplia variedad de servicio de cocina de este restaurante hace que el negocio cuente con hasta 30 platos de sugerencias fuera de carta, además de una oferta culinaria que se renueva prácticamente a diario para incorporar los mejores productos de la temporada.

El parque infantil y la zona de terraza en Málaga

Y para que los adultos puedan saborear una comida de calidad con calma mientras los más pequeños disfrutan del aire libre, este restaurante cuenta con una enorme terraza con su propio parque infantil con jardines, toboganes, columpios y toda clase de atracciones para los menores de todas las edades.

"Muy recomendable. Muy buen producto, tanto carne como pescado y mariscos, traídos a diario desde el puerto de La Caleta de Vélez. Una gran sorpresa en el interior de la provincia de Málaga con un gran nivel en todos los sentidos", aseguran sus propios clientes en las reseñas de este restaurante.

Horarios de apertura y ubicación de este restaurante

Junto a esto, señala otro usuario: "Sorprende muy satisfactoriamente encontrar en un fantástico pueblo de 5000 habitantes, como es Alameda, un rinconcito con la calidad de este restaurante".

"Increíble hallar un restaurante de este calibre en Alameda. Un recurrente en la zona. Comida abundante y de calidad", aseguran otros clientes.

Este negocio se localiza en el kilómetro 1,5 de la carretera Alameda-Molina y abre sus puertas de los martes de 9.00 a 17.00 horas, los miércoles, jueves y domingo de 10.00 a 18.00 horas, viernes y sábado de 10.00 a 18.00 horas y de 20.00 a 1.30 horas, mientras que los lunes permanece cerrado.