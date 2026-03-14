Tres accidentes de tráfico dejan heridos en El Burgo y en el Valle de Guadalhorce

Tres accidentes de tráfico han dejado heridos de diversa consideración en la provincia de Málaga durante la mañana de este sábado en los municipios de El Burgo (en la Sierra de las Nieves), donde un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero, y en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, ambos en el Valle del Guadalhorce.

En este sentido han informado fuentes del Sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía. En el caso del accidente en El Burgo, los alertantes han avisado en torno a las 9.30 horas de un accidente en el kilómetro 20 de la carretera A-366 que ha dejado a un varón atrapado en un coche volcado. El 112 ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Sanitarios y Mantenimiento de Vías. Finalmente, ha sido necesaria la intervención de un helicóptero sanitario para evacuar a un hombre herido a un centro sanitario.

De otra parte, en torno a las 8.05 horas, el teléfono único de emergencias ha recibido una llamada que alertaba de un accidente entre un coche y una moto en la calle Maurice Ravel de Alhaurín de la Torre, en la zona de Los Tomillares. El 112 ha movilizado a Policía Local y sanitarios, y finalmente una persona herida en este siniestro ha sido derivada a un centro hospitalario.

Por último, el 112 también ha recibido aviso en la mañana de este sábado de un choque entre dos turismos en el kilómetro 7 de la MA-3304 a la altura de Alhaurín el Grande. Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras han sido avisados por el Sistema de Emergencias. En este siniestro ha sido necesaria la evacuación de dos personas heridas, un hombre de 28 años y una persona de 70, que han sido trasladados a centros hospitalarios.