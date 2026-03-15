El Castillo de Casarabonela contará con una pasarela de acceso para poner en valor sus restos arqueológicos

El Castillo Fortaleza de Qasr Bunayra ubicado en el municipio malagueño de Casarabonela contará con una pasarela peatonal para hacerlo accesible y poner en valor los restos arqueológicos hallados en la zona.

Este proyecto, que cuenta con una subvención de 88.223 euros financiada por el programa Patcul que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha concedido al Ayuntamiento, permitirá hacer visitables y accesibles los restos hallados durante la última campaña arqueológica en el Castillo de Casarabonela.

Diseño de la plataforma

La pasarela se plantea como un elemento liviano, conformado por una estructura metálica tubular, apoyada sobre el terreno natural, y que permita hacer visitable el recinto. Todo el trazado y diseño de la plataforma visitable se realizará evitando afectar a los elementos murarios existentes.

De esta forma, el diseño y desarrollo de la pasarela permitiría visualizar los restos aparecidos, siendo también viable su utilización para la observación de posibles nuevos hallazgos en la zona estudiada. Se pretende que la actuación y la visita de público sea medioambientalmente no invasiva.

Divulgación de información

Igualmente, el Consistorio pretende difundir la información de los restos hallados no solo 'in situ' con paneles informativos, sino también mediante una gamificación informática divulgativa para móviles.

El alcalde del municipio, Antonio Campos, ha señalado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de recuperación, conservación y valorización del Castillo, considerado "uno de los principales referentes históricos y patrimoniales del municipio". Asimismo, ha agradecido la visita institucional y la disposición de colaboración mostrada por la Delegación Territorial.

El delegado territorial de Turismo y Andalucía Exterior, Carlos García, en su visita al municipio para dar a conocer el proyecto, ha añadido que "los municipios de la provincia de Málaga tienen un patrimonio histórico y cultural inmenso, con el que desde la Junta de Andalucía estamos comprometidos en ayudar en su conservación y también en su promoción, pues estas actuaciones específicas contribuyen a mejorar su posicionamiento turístico-cultural".