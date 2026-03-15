Cuatro colegios de Málaga serán beneficiados por las actuaciones de mejora que impulsa el Ayuntamiento

Cuatro colegios de Málaga recibirán las actuaciones de trabajos de mejora que promueve el Ayuntamiento de Málaga. Las obras se llevan a cabo de forma coordinada y planificada conjuntamente con la dirección de cada centro educativo, con el objetivo de que el desarrollo de los mismos no interfiera en la actividad lectiva.

En concreto, los trabajos, impulsados por el Área de Coordinación de Distritos junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, se desarrollan en los CEIP 'Bergamín' (distrito Centro); 'Gálvez Moll' (distrito Palma Palmilla); 'Camino San Rafael' (distrito Carretera de Cádiz); y 'Ricardo León', en el distrito Cruz del Humilladero.

La inversión prevista para la realización de estas actuaciones es cercana a 390.000 euros, y está previsto que los trabajos queden terminados antes del inicio del próximo curso escolar.

Actuaciones en cada centro

En el CEIP 'Bergamín' (distrito Centro) se contemplan diversos trabajos de refuerzo de pilares y viguetas de forjado, así como la reparación de la impermeabilización de cubierta en algunas zonas. También se sustituyen puntualmente elementos "deteriorados por su antigüedad", y se reponen los elementos de acabados que, debido a la ejecución de las actuaciones antes mencionadas, se tienen que retirar.

En cuanto al CEIP 'Gálvez Moll' (distrito Palma-Palmilla), comprende labores de refuerzo y reparación de fisuras en cerramientos y particiones y de la impermeabilización de la cubierta en zonas concretas.

En el CEIP 'Ricardo León' (distrito Cruz del Humilladero), las actuaciones abarcan la reparación del muro de cerramiento de la parcela y paramentos interiores con reposición de enlucido de yeso, entre otras.

Por último, en el CEIP 'Camino de San Rafael' (distrito Cruz del Humilladero) también se arreglan diversas roturas en tejas en los aleros de cubierta y la sustitución de alfeizares por piezas de piedra natural, además de reparaciones puntuales de fisuras en parámetros interiores y exteriores y la reposición de alicatados deteriorados, entre otras intervenciones.

Próximas intervenciones

Las actuaciones se enmarcan en un proyecto específico en el que se recoge tanto las necesidades identificadas en los informes de inspección técnica de edificios (ITE), como las detectadas durante la fase de elaboración de los mismos. Las obras están siendo ejecutadas por la mercantil Azogue Ingeniería, S.L., con un importe de adjudicación de 387.775,67 euros, IVA incluido.

Además de estas intervenciones específicas, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un contrato relativo a actuaciones de conservación y mantenimiento de colegios y edificios municipales de los once distritos, dividido en lotes, por un importe de más de 8,4 millones de euros y para un período de dos años y medio.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Coordinación de Distritos y en coordinación con la Gerencia Municipal de Urbanismo, está avanzando también en los proyectos técnicos para la ejecución de las obras de reparación en otros once centros educativos de la ciudad.

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Se trata, en concreto, de los CEIP 'Luis de Góngora', 'Virgen de Belén', 'Gutiérrez Mata', 'Miraflores de los Ángeles', 'Luis Braille', 'José María Hinojosa', 'Lex Flavia Malacitana', 'Vicente Aleixandre', 'Constitución 1978', 'Cayetano Bolívar' y 'Hogarsol'.