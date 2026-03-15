Antonio Gómez-Guillamón: "Aertec tiene ahora más energía que nunca para crecer tras vender su filial a Indra"

En 1997, Antonio Gómez-Guillamón fundó Aertec junto a Vicente Padilla en una incubadora del Parque Tecnológico de Málaga (PTA). Esta compañía aeronáutica, especializada en aeropuertos, industria aeroespacial y defensa, opera en 40 países de todo el mundo ofreciendo conocimiento y soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar la seguridad, la eficiencia y la conectividad aérea global. La firma encara ahora un nuevo plan estratégico a tres años con horizonte hasta 2028.

Aertec vendió el año pasado a Indra su filial Aertec Das, una unidad de negocio que se había revelado como muy exitosa y con gran potencial de futuro. DAS era la responsable del diseño y fabricación del sistema aéreo no tripulado Tarsis ¿Por qué la vendieron?

Pues porque habíamos sido capaces de desarrollar drones de altas prestaciones de ala fija, de un tamaño considerable (seis metros de envergadura), y habíamos hecho todo el trabajo de integración en diferentes unidades para las fuerzas armadas, pero el incremento tan grande que están teniendo todos los presupuestos de Defensa nos sorprendió: los pedidos que podíamos llegar a recibir iban a superar con mucho nuestra capacidad de adaptarnos a un volumen de negocio muy grande. Eso, junto con la estrategia industrial del propio Ministerio de Defensa, hizo que viéramos interesante realizar finalmente una venta de esa filial, que estaba específicamente volcada en el desarrollo de los sistemas, desarrollo y operación de los sistemas TAS. Para nosotros es un caso de éxito también: que una empresa que nació en una incubadora en Málaga haya desarrollado esta tecnología y que haya una empresa como Indra piense que era justo lo que necesitaba para entrar en el mundo dron. Además, ese centro de desarrollo se queda en Andalucía.

Pero para Aertec, ¿esa filial suponía mucho peso en el negocio?

Es una parte en la que habíamos invertido mucho y donde las expectativas eran enormes en cuanto a crecimiento pero realmente no eran todavía grande dentro de la facturación o de su empleo. Sí sabíamos que iba a crecer a un ritmo altísimo. De alguna forma pusimos en valor algo que, si lo vendíamos, no impactaba en el futuro de la empresa sino que, al contrario, nos reforzaba financieramente para poder hacer ahora otras estrategias. Ese programa, además, va a crecer ahora bajo el liderazgo de Indra y nosotros, Aertec, seguimos interviniendo en el mismo, ya que tenemos nuestros paquetes de trabajo dentro de los sistemas TAS. Como digo, es un éxito para ambas partes.

¿La venta de Aertec Das estaba decidida desde el principio o manejaban antes otras opciones?

Cuando vimos que iba a producirse este incremento tan fuerte de actividad con Aertec DAS hicimos la segregación de negocio, y entramos en contacto con fondos de inversión para que nos ayudaran a tener más músculo financiero. Y cuando hicimos eso Indra en seguida lo identificó y mostró directamente su interés. Nuestra intención inicial no era venderla sino reforzarla finacieramente para dotarnos de capacidad para abordar el crecimiento. No era algo programado; cuando Indra se acerca a nosotros es cuando acabamos tomando esa decisión.

Facturación y hoja de ruta hasta 2028

¿Qué facturación registra actualmente Aertec?

Hemos cerrado el año 2025 con 51 millones de facturación, frente a los 48 del año anterior lo que supone un nuevo récord de faturación para la compañía. Este 2026 será un año de transición, donde vamos a poner en marcha un nuevo plan estratégico hasta 2028 (tres años de horizonte) con un posionamiento nuevo. Prestaremos más atención a la vertiente tecnológica y de producto de la empresa y menos a la parte de servicios e ingeniería. Seguramente este año se verá una pequeña bajada en la facturación pero generando más valor añadido, que al final es lo que nos interesa. De alguna forma es como dar un paso atrás para coger más fuerza y dar varios pasos adelante en el futuro. Ese es el símil que yo haría.

En esa nueva hoja de ruta hasta 2028, ¿cuáles son las prioridades? ¿Contemplan la posbilidad de adquirir alguna empresa?

Vamos a poner toda la carne en el asador en los tres campos tecnológicos de negocio de la compañía para que sea todavía mucho más internacional de lo que ya lo es (aeropuertos; sistemas aeronáuticos y aeroespaciales; y defensa). Y si en el camino de este plan estratégico identificamos activos o empresas que, en este sentido, nos ayudasen a acelerar este crecimiento, pues sí que lo estudiaríamos y abordaríamos. Ahora, afortunadamente, tenemos una capacidad financiera que nos puede permitir más autonomía. Anteriormente, ya hicimos alguna compra anterior con ayuda de bancos, pero ahora podemos estudiar alguna operación con menos riesgo al tener capacidad para ello.

¿Hablamos de compañías españolas o también extranjeras?

El mercado aeroespacial es internacional en sí mismo, así que no hay distinción al hablar de compañía nacionales o de fuera. Serán las que mejor se alineen con nuestra estrategia y que tenga un tamaño razonable que podamos absorber. Una operación de este tipo sería interesante evaluarla. Pero hablamos siempre de adquisiciones, no de fusiones. Nos hace especial ilusión ser una empresa de Málaga, del PTA. Eso lo llevamos por bandera.

La voluntad de Aertec es así la de seguir creciendo.

Por supuesto, y ahora con más energía que nunca porque tenemos una posición mucho más interesante. Hemos invertido durante muchos años en tecnología del avión, en expertise aeroportuario y creo que ahora tenemos una oportunidad de coger un impulso muy fuerte en todo esto. Hemos tenido una ingeniería de servicio muy fuerte y lo que vamos a hacer es reconvertirla en una ingeniería de tecnología y producto. Eso significa una transformación que va a ser muy buena. Para eso están las empresas, para amoldar nuevas estrategias y adaptarse a los nuevos tiempos.

Antonio Gómez-Guillamón, CEO y cofundador de la firma malagueña Aertec Solutions. / L. O.

¿Cuántos trabajadores tiene ya Aertec?

Somos más de 500 personas. El cuartel general de la empresa y la sede social está en Málaga donde hay unos 200 trabajadores, siendo el centro más numeroso de todos. También tenemos una parte importante de personas en Sevilla, donde hay un gran centro de gravedad de la industria aeronáutica. Tenemos también personal en Madrid, en Alemania, en Colombia, en Oriente Medio y en otras partes del mundo trabajando en proyectos.

Posición de Aertec en Oriente Medio

Dentro de esa posición internacional, Aertec viene fijando la zona de Oriente Medio como uno de los polos de crecimiento más importantes ¿El actual conflcito bélico afecta a esos planes?

Efectivamente, para nosotros Oriente Medio es un mercado donde estamos decididos a crecer. Llevamos ya muchos años trabajando allí, y últimamente ya con posición física, es decir, con ingenieros o personal desplazados. De hecho, estamos a punto de abrir una nueva delegación en Arabia Saudita (en Riad). La situación de conflicto actual genera incertidumbre, aunque estamos convencidos de que una vez que salgamos de este periodo y termine el enfrentamiento, esa región del mundo tiene un potencial y una ambición de crecimiento enorme. Y nosotros queremos acompañarla. Estamos viendo la situación actual con preocupación, como es lógico, pero convencidos de que seguirá siendo un mercado muy atractivo para Aertec. Estamos fundamentalmete en Abu Dhabi (Emiratos Árabes), donde tenemos nuestra oficina principal (25 personas). Y la idea es tener una segunda oficina también con gente desplazada en Arabia Saudita.

¿Les está afectando de alguna forma la escalada bélica?

Afecta porque se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias, pero no ha hecho falta repatriar a nadie. Allí hay gente de diferentes países y los españoles que tenemos expatriados ven que la situación es suficientemente segura para seguir trabajando. De hecho, los clientes no paran: la vida sigue en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes y en la zona. El negocio ahora mismo no está afectado; sí estamos vigilantes, como es lógico, por si hubiese que tomar alguna acción de evacuación, pero que ahora hasta ahora no ha hecho falta.

La industria aeronáutica del futuro: vertipuertos y cabina conectada

Repasando las distintas áreas de actividad en las que trabaja Artec le pregunto, ¿hacia dónde va la industria aeroportuaria del futuro?

La aviación tiene que evolucionar para ser totalmente sostenible, descarbonizarse; y esa descarbonización empieza en tierra con los aeropuertos, que se están transformando en infraestructuras mucho más sostenibles. Eso significa nuevos retos y proyectos de ingeniería que, al final, a nosotros nos interesan mucho. El transporte aéreo, tal y como lo conocemos hoy en día, está creciendo y eso tensiona el aeropuerto y hace que este tenga que crecer también. Y aunque todavía no lo vemos, pero lo iremos viendo con los años, eso se va conjugando con una movilidad aérea más cercana, más metropolitana. Ahí es donde nosotros estamos trabajando en los primeros pasos de estos nuevos modelos de movilidad aérea urbana o avanzada. Los ‘vertipuertos’, por ejemplo; son conceptos nuevos para el área metropolitana con todo lo que eso conlleva de seguridad y de eficiencia. En definitiva, hay muchos retos.

Y Aertec aspira a diseñar esos ‘vertipuertos’ del futuro.

Claro, estamos trabajando ya en algunos proyectos de innovación, definiendo cómo deben ser las características que deben reunir estos ‘vertipuertos’, donde hay que enclavarlos, cómo gestionar la seguridad del espacio aéreo... Ya estamos de alguna forma (aunque no son aún proyectos de ejecución real) elaborando lo que sería el libro blanco de este tipo de infraestructuras para el futuro. Hemos trabajado con alguna corporación como, por ejemplo, Hamburgo, en un proyecto con ellos. Hay cosas interesantes que estamos haciendo ya.

Me dijo hace un tiempo, en otra entrevista, que pronto habría rutas de taxis aéreos y drones de reparto en las ciudades ¿Lo vamos a ver ya?

Muy pronto (ríe). En China yo creo que ya hay operaciones reales. Y en Estados Unidos, si no las hay todavía, está muy cerca de haberlas. Yo creo que China, EEUU y posiblemente también Oriente Medio (los países del Golfo), serán los primeros sitios donde los veamos.

Le pregunto ahora por la aviónica ¿Qué necesidades hay?

Uno de los grandes retos de la aviación es la reducción de emisiones en su operación y eso implica muchas tecnologías de combustibles o de plantas de potencia. Nosotros estamos especializándonos fundamentalmente en la electrificación del avión, que no es el avión puramente eléctrico (eso solo sería para muy corta distancia, porque las baterías pesan demasiado), pero sí un avión que, en la medida que se electrifica, consigue reducir peso. Todo eso redunda en menores consumos. Luego hay otro tipo de tecnologías para la cabina de pasajeros que van a suponer una revolución, con una mayor conectividad inalámbrica y muchos más sensores para dar información y poder repartir servicios. Aertec está trabajando en ese campo con una demanda que viene fundamentalmente de nuestra filial de Alemania y que realizamos desde el centro de Sevilla. Los clientes son los fabricantes de aviones, tipo Airbus, o empresas que trabajan en equipos que van en las cabinas.

Defensa, una rama con gran potencial para las empresas de Málaga

¿Qué visión tiene Artec para la rama de defensa?

Somos muy activos participando en los programas de aviones militares, tanto en los actuales como en los nuevos proyectos, caso del FCAS (el futuro sistema de combate aéreo), o el SIRTAP, que es el nuevo dron de altas prestaciones de Airbus Defensa en España. Y luego tenemos además en Aertec nuestra propia tecnología y producto en el sistema de guiado de misiles, también está relacionado con sistemas puros de defensa.

En los últimos meses estamos viendo muchas noticias en torno a Málaga relativas a la industria aeronática y de defensa: la apuesta de Indra por un nuevo centro en el PTA, el convenio de Mades con la noruega Kongsberg... ¿es un vector alza en la Málaga tecnológica?

Estamos viendo inversiones en defensa muy fuertes en material y desarrollo y tecnología para nuevas plataformas. Y creo que hay empresas en Málaga que tienen un potencial muy alto, porque ya están trabajando en el mundo aeroespacial y de la defensa, e incluso para otras tecnologías transversales que son muy demandadas. Málaga es sistemas, inteligencia, electrónica de precisión, semiconductores... ahí tenemos un rol muy importante que jugar en el futuro frente a otros polos aeronáuticos que pueda haber en España, que están más enfocados a la parte mecánica de la aeronave.

¿Es el nicho en el que debe especializarse entonces el sector aeronáutico y de defensa en Málaga?

Digamos que Málaga se posiciona en la parte del sistema, de la electrónica de precisión, del software y las tecnologías digitales, y eso cada vez tiene más importancia y más relevancia en cualquier nuevo proyecto o plataforma. Realmente, el valor añadido y diferencial se suele encontrar en la parte del sistema, respecto a lo que sería la infraestructura del avión o de o del equipo que sea.

La Málaga tecnológica vive su momento de mayor auge. Imagino que eso le llena de satisfacción. Usted preside además desde diciebre de 2023 el club de directivos Málaga TechPark Execs.

Por supuesto que es así, pero lo tenemos que seguir haciendo sin pensar que ya lo hemos conseguido. Siempre con humildad y con ganas de afrontar nuevos retos, sabiendo que nos queda muchísimo por hacer. Sin caer en el triunfalismo, que es lo último que se puede hacer, al contrario: aprovechar todo lo que hemos conseguido para seguir haciendo muchas más cosas porque hay muchísimo camino todavía por recorrer. Pero sí, desde luego que son muy buenas noticias. Y para mí, sobre todo, lo más bonito de Málaga es el buen ambiente que hay entre todas las empresas y directivos, el PTA, organizaciones de todo tipo, el Ayuntamiento,... creo que todos empujamos en la misma dirección, con mucha ilusión y alegrándonos de los éxitos de los demás. Creo que eso es lo más importante.

"Málaga debe crecer con la misma ambición que su economía"

¿Qué le falta a Málaga?

La inversión en infraestructuras, desde luego, no puede decaer. Tuvimos un boom de inversión hace ya demasiados años y desde entonces ha habido muy poca. De hecho, ahora tenemos la lamentable situación de no tener la conexión directa de Alta Velocidad con Madrid, algo que se tiene que solucionar cuanto antes. Y luego, creo que la ciudad también se tiene que que adaptar y crecer de forma que pueda alojar a todos aquellos que quieren venir a Málaga a aportar su su valor y su profesionalidad. Ahí tenemos un reto de de crecimiento urbanístico.

Imagino que le preocupa el problema de accesibilidad a la vivienda, tanto para los residentes como para ese talento que viene.

Totalmente; así es. Ese es un tema importante, la ciudad tiene que crecer con la misma ambición que crece su economía, su tecnología, su oferta cultural, su oferta turística. Debe crecer al mismo ritmo para que pueda alojar ese crecimiento y esa ambición que ahora tiene.

Este mes deja la presidencia del clúster Andalucía Aerospace.

Bueno, lo que hacemos es un relevo de la presidencia. Han sido muchos años, nueve, primero como presidente fundador y luego, encadenando dos elecciones. El clúster se fundó en 2017, funciona muy bien y creo que ahora toca un relevo. También mi empresa demanda mucho más trabajo para proyectarnos más a Europa. Por muchas razones, para mí era el momento adecuado.