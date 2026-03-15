Transporte
Renfe ajusta los horarios del plan alternativo de transporte de Media Distancia Algeciras-Antequera
Desde este lunes ofrecerá un total de seis servicios diarios, tres por sentido, con paradas intermedias únicas en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque La Línea
Renfe ha anunciado un ajuste en los horarios desde este próximo lunes, 16 de marzo, para el servicio alternativo de transporte por carretera para los trenes de Media Distancia entre Algeciras y Antequera y paradas intermedias.
Más servicios diarios
Este plan especial de transporte por carretera ofrecerá desde la citada fecha un total de seis servicios diarios Antequera AV-Algeciras, tres por sentido, con paradas intermedias únicas en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque La Línea.
Además, ofrecerá cuatro servicios Antequera AV-Algenciras, dos por sentido, con paradas en todas las estaciones intermedias de Media Distancia convencional, en concreto, Antequera Santa Ana, Bobadilla, Campillos, Almargen C. Real, Setenil, Ronda, Arriate, Benaoján Montejaque, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Gaucín, San Pablo, Jimena de la Frontera, Almoraima, San Roque La Línea y Los Barrios.
Este servicio alternativo se mantiene para garantizar la movilidad tras las afecciones del temporal en la infraestructura, por lo que se mantendrá hasta la finalización de los trabajos en la vía.
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